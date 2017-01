Ve Středozemním moři letos utonulo už údajně přes 200 migrantů

Ženeva - Nejméně 219 migrantů a uprchlíků přišlo odhadem od začátku letošního roku o život při plavbě po Středozemním moři ve snaze dostat se z Afriky do Evropy. Jde o více než dvojnásobné množství obětí oproti stejnému období v loňském roce, oznámila dnes Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Její pracovníci vycházejí vesměs ze svědectví lidí, kteří strastiplnou pouť přežili.

Ilustrační fotoFoto: čtk

Naposledy o víkendu se podařilo zachránit čtyři lidi z lodi, která se převrhla ještě nedaleko libyjského pobřeží. Podle jejich slov bylo v plavidla skoro 180 osob, které zmizely v mořských vlnách. Tato skupina tak tvoří zatím největší množství nezvěstných v jediném případu námořní katastrofy.

V polovině ledna IOM odhadovala množství obětí od začátku roku na 91.

Za stejnou dobu se dostalo do Evropy přes moře 2876 migrantů a uprchlíků, a to do Itálie a Řecka. Loni se za stejnou dobu dostalo na starý kontinent 23.664 osob.

Za celý loňský rok se do Řecka dostalo více než 170.000 migrantů, z nichž asi 80.000 byli Syřané prchající před občanskou válkou v jejich vlasti. Druhou největší skupinu tvořili Afghánci, z nichž se do Řecka dostalo kolem 41.000. Do země se také dostalo mnoho lidí z Iráku, Pákistánu a Íránu, uvedl množství IOM Joel Millman.

