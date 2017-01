Muž ve Švýcarsku postřelil policisty při domovní prohlídce, nyní prchá

Praha - Na většině území Česka bude postupně od dnešního večera až do čtvrtka intenzivně sněžit. Ve vyšších polohách se mohou tvořit závěje a sněhové jazyky. Do středy bude také foukat silný vítr. Na celém území pak od středečního večera do čtvrtečního rána hrozí tvorba náledí. O situaci v úterý informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který vydal několik výstrah.