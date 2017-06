Ve Venezuele už zemřelo při protestech více než sto lidí

Důchodci a děti budou mít zřejmě nižší limity pro doplatky za léky. Roční hranice pro děti do 18 let a seniory od 65 let by se měla snížit z 2500 na 1000 korun, u důchodců nad 70 let věku na 500 korun. Předpokládá to novela o veřejném zdravotním pojištění, kterou dnes schválila Sněmovna. Při překročení limitu vracejí zdravotní pojišťovny pacientům peníze, které za léky zaplatili navíc.