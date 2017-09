Venezuelského prezidenta Maduru kritizuje i ochránce lidských práv v OSN Husajn

Šéf Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zaíd Husajn varoval před zločiny proti lidskosti, k nimž může podle něj docházet ve Venezuele.

"Moje vyšetřování naznačuje, že ve Venezuele může docházet k páchání zločinů proti lidskosti," uvedl Zaíd Raád Zaíd Husajn na úvod 36. zasedání Rady pro lidská práva OSN a vyzval k mezinárodnímu šetření. Uvádí to agentura AFP.

Venezuelská politická a společenská krize vyvolala nedostatek potravin a léčiv a v zemi už několik měsíců přetrvávají nepokoje spojené s krvavými srážkami mezi demonstranty a bezpečnostními silami, které mají za následek stovky mrtvých. Od dubna do července letošního roku zahynulo při střetech demonstrantů a bezpečnostních složek nejméně 125 lidí.

Mezinárodní veřejnost viní z krize současného venezuelského prezidenta Nicoláse Maduru, který namísto řešení naléhavých vznitrostátních problémů pracuje zejména na posílení vlastní moci.

"Existuje velmi reálné nebezpečí, že napětí bude dále eskalovat, pokud venezuelská vláda rozdrtí demokratické instituce a umlčí kritické hlasy," varoval Husajn. Uvedl, že podle šetření jeho úřadu se ve Venezuele rozšířilo zneužívání trestního řízení vůči opozičním vůdcům, přibývá případů svévolného zadržování občanů, dochází k nadměrnému používání násilí ze strany policie a ke špatnému zacházení se zadrženými, které v některých případech přešlo v mučení.

Husajn kritizoval Venezuelu už minulý měsíc, když v souladu s mezinárodní kritikou uvedl, že režim v zemi se mění na diktaturu. "Demokracie ve Venezuele sotva dýchá, pokud je ještě vůbec naživu," uvedl tehdy Husajn. Kritizoval také ustanovení nového Ústavodárného shromáždění a jeho "komise pravdy", která byla pověřena vyšetřováním několika opozičních politiků pro údajnou "zradu".

Dnes Husajn uvedl, že je ochoten koncept vyšetřovací komise podpořit, ale že ve své současné podobě funguje zcela neadekvátním způsobem. "Naléhavě vyzývám k tomu, aby byl její mechanismus s podporou a zapojením mezinárodní veřejnosti změněn," uvedl Husajn a vyzval Radu pro lidská práva OSN, aby vytvořila mezinárodní vyšetřovací tým, který by se zaměřil na porušování lidských práv ve Venezuele. Aniž by přitom tuto zemi výslovně jmenoval, dodal, že z daného orgánu by měly být vyloučeny státy, s nimiž se pojí nejzávažnější porušování lidských práv.