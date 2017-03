Vesmírná loď Dragon po úspěšné misi k ISS přistála v Pacifiku

Jedete na schůzku a potřebujete najít na přeplněných ulicích co nejrychleji volné místo k zaparkování. Aplikaci, která by vám s tímto úkolem měla pomoci, vyvíjí Škoda Digilab, centrum pro inovativní nápady Škody Auto. Největší česká automobilka chce aplikaci otestovat ve spolupráci s městem Mladá Boleslav, kde sídlí. Uvedla to šéfka Škoda Digilabu Jarmila Plachá.