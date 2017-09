Většina Američanů podporuje vojenský zásah proti KLDR, ukázal výzkum

Pokud selže diplomatické úsilí a nepomohou ani ekonomické sankce, je většina Američanů pro vojenskou akci vůči Severní Koreji. Ukázal to nový výzkum Gallupova ústavu, který vznikl v návaznosti na pokračující raketové a jaderné testy severokorejského režimu.

Podle průzkumu, který proběhl minulý týden na vzorku 1022 dospělých obyvatel Spojených států amerických, by 58 procent oslovených podpořilo vojenskou akci proti Severní Koreji, pokud USA nedosáhnou svých cílů mírovými prostředky. Odpovědi přitom byly výrazně polarizovány podle toho, jakému politickému směru dotyčný fandil. Zatímco mezi republikány by vojenskou akci schválilo 82 procent dotázaných, mezi demokraty jen 37 procent. Mezi těmi, kteří nepatří mezi příznivce ani jedné z obou stran, by vojenský zásah podpořilo 56 procent.

"Polovina dotázaných si stále myslí, že lze situaci vyřešit sankcemi a diplomací. Většina Američanů také pochybuje o tom, že by v nadcházejících šesti měsících měl odojít k jakémukoli americkému vojenskému útoku," uvedl Gallupův ústav.

Výsledky svého výzkumu zveřejnil v pátek 15. srpna poté, co Severní Korea vypálila další raketu, která podle japonských a jihokorejských zdrojů opět proletěla nad Japonskem.

"Vypadá to, že většina Američanů je připravena podpořit vůči této zemi vojenskou akci, ale chápe ji jako poslední možnost. Američané si stále myslí, že Severní Korea jen blafuje," uvedl Gallupův ústav ve své zprávě. Dodal ale, že oproti stejnému výzkumu v roce 2003 došlo přece jen k posunu - tehdy podporovalo vojenský zásah proti Pchjongjangu jen 47 procent dotázaných. Skutečnost, že nyní vzrostla podpora vojenského řešení zejména mezi republikány, přičítá výzkumná organizace americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho slibu "ohně a zuřivosti", kterým reagoval na hrozby severokorejského vůdce Kim Čong-una.

Výzkum proběhl telefonickým dotazováním ve dnech mezi 6. a 10. září.