Vezmete nás, nebo ne? Vyjádřete se, vyzval EU turecký prezident Erdogan

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vznesl požadavek, aby Evropská unie rozhodla o přijetí jeho země mezi členské státy. Vyjádřil ho v projevu, který zazněl týden před summitem představitelů EU, kde se má o této otázce jednat.

"Podřiďte se své deklaraci a dořešte tu záležitost. My vás nepotřebujeme," uvedl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na mítinku jeho Strany spravedlnosti a rozvoje na adresu evropských lídrů.

Podle německé kancléřky Angely Merkelové bude na summitu konaném ve dnech 19. a 20. října projednána i snaha Turecka o vstup do Evropské unie. Německo s ním má ale v současnosti diplomatické spory kvůli tomu, že Turecko zadržuje a stíhá německé občany, a vyjádřilo neochotu přiznat Turecku členství v EU.

"Ti, kdo dělají všechno proto, aby oddělili Turecko od Západu a pokud možno od celého světa, se snaží marně," uvedl Erdogan. Dodal, že turecká vláda nezruší snahu Turecka vstoupit do Evropské unie, byť on sám EU kritizuje. "Stále nás vodí za nos. Ale my jsme trpěliví. Říkáme: Nebudeme to my, kdo hodí ručník do ringu."

Vstupní rozhovory mezi Tureckem a Evropskou unií se de facto zastavily po loňském pokusu o převrat v Turecku, který následně vyvolal vlnu čistek a represí ze strany turecké vlády.

Turecko ale také zadržuje víc než dva miliony syrských uprchlíků. Svou spolupráci s Bruselem přitom podmínilo obnovením přístupových rozhovorů. Podle dohody o řešení migrační krize, která byla sjednána letos v březnu, mělo dojít k urychlení přístupových jednání. Ke skutečnému přijetí Turecka do EU se však současní lídři unie staví negativně, a to mimo jiné kvůli rozsáhlému porušování lidských práv v Turecku.