Mayová terčem kritiky. Více než polovina konzervativců chce její odchod

/VIDEO/ Znělo to až příliš bláznivě. Jako krásný přelud, který se rozplyne, sotva po něm vztáhnete ruku. Finále na Roland Garros a navíc post světové jedničky? Karolíně Plíškové chybělo málo, aby to dokázala. Nevyšlo to, v semifinále byla motorová myš Simona Halepová o fous lepší.