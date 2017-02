Viceprezident Pence: Pro většinu spojenců z NATO přišel čas dělat víc

Pro většinu spojenců ze Severoatlantické aliance přišel čas dělat víc pro společnou obranu, řekl dnes na mnichovské bezpečnostní konferenci americký viceprezident Mike Pence. Spojenci podle něj musejí nést spravedlivý díl zodpovědnosti, jinak alianci podkopávají. Pence v prvním zásadním zahraničněpolitickém projevu nové americké administrativy spojence zároveň ujistil, že Spojené státy zcela podporují NATO a stojí za svými závazky.

Mike Pence.Foto: ČTK/ZUMA

"Slib nést společně zátěž mnozí až příliš dlouho nenaplňovali, což podkopává samotné základy naší aliance," je přesvědčen Pence. Řada spojenců, včetně některých členských zemí, které patří k největším, podle něj dodnes jasně neukázala, jak své závazky naplní.

Americký viceprezident připomněl závazek 28 členských zemí NATO z roku 2014 zvýšit do deseti let své výdaje na obranu alespoň na dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Zatím to podle něj plní jen Spojené státy a čtyři další členské země. Nyní je potřeba, aby tak učinily i ty ostatní.

"Řeknu to jasně: Prezident Spojených států očekává, že naši spojenci budou držet slovo, a že tento závazek naplní. A pro většinu to znamená, že přišel čas dělat víc," prohlásil Pence za sporadického potlesku. Jen silná aliance se podle něj dokáže postavit tomu, co ji ohrožuje.

"Mír přichází jen skrze sílu," vyjádřil Pence pohled nové americké administrativy. "Mohu vás ujistit, že pod vedením prezidenta Trumpa budou Spojené státy silné, silnější než kdy dříve," poznamenal také a dodal, že Washington už nyní chystá posílení armády.

Pence dnes do Mnichova přivezl i další vzkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa, v němž evropské spojence ubezpečil o podpoře Severoatlantické aliance. "Slib prezidenta Trumpa zní: Budeme stát po boku Evropy, dnes a každý den," uvedl Pence. Poznamenal, že spojenectví Evropy a Spojených států má tradici mnoha desetiletí a je založeno na společných hodnotách jako je svoboda, demokracie, spravedlnost a vláda práva.

Pence dnes také prohlásil, že Spojené státy povedou Rusko k zodpovědnosti i v době, kdy se snaží s Moskvou najít společnou řeč. Za Trumpovy vlády také Spojené státy nikdy nedovolí, aby Írán získal jadernou zbraň. "Svět je nyní nebezpečnější, než kdykoliv od pádu komunismu," vyjádřil své přesvědčení. Vedle Íránu označil za nebezpečnou Severní Koreu nebo islámský terorismus.

