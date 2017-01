Vietnamci vyoperovali z břicha nůžky, měl je tam 18 let

Hanoj - Dvakrát během 18 let byl jistý Vietnamec v nemocnici kvůli dopravním nehodám a v obou případech se na jeho zdraví výrazně podepsali chirurgové. Během prosince v jeho útrobách ultrazvuková kontrola po nehodě objevila ostrý předmět, který lékaři později identifikovali jako patnácticentimetrové nůžky. Pacient dospěl k závěru, že mu je v břiše nechali jejich kolegové při operaci po předchozí nehodě v roce 1998. Uvedla to stanice BBC.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Karel Pech

Čtyřiapadesátiletý Ma Van Nhat si prý po operaci po první autonehodě ničeho divného nevšiml a zažívání mu fungovalo dobře. Až před nedávnem jej začaly trápit bolesti břicha, které nezmírnily běžné léky. Nebýt toho, že se přimotal k další havárii, možná by na záhadnou příčinu bolesti nepřišel.

Do případu se vložilo i ministerstvo zdravotnictví, které nakázalo vyšetřit, kdo z chirurgů v první nemocnici si nůžky do pacienta "odložil". Ředitelka ústavu přislíbila, že se viníka najít pokusí, avšak úspěch nezaručila, neboť nemocnice mají povinnost archivovat záznamy o pacientech jen 15 let.

