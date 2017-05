Víme, jak bolí Bataclan i Manchester, shodli se Mayová s Macronem

Zatímco mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a většinou politiků světových ekonomických velikánů vládne na summitu G7 na Sicílii minimálně mírné napětí, mezi „neamerickými" partnery probíhají racionální, ale i emotivní jednání.

Trump se už před příjezdem na Sicílii vymezil v tom, že jeho názor na pokračující ekonomické a diplomatické sankce vůči Rusku není tak striktní a neměnný. Evropská unie, kterou v Taormině reprezentuje kromě předsedy Rady Evropy Donalda Tuska ještě německá kancléřka Angela Merkelová, italský premiér Paolo Gentiloni, francouzský prezident Emmanuel Macron a britská premiérka Theresa Mayová jsou vesměs zajedno, že Rusko si dál zaslouží izolaci.

Emotivní bylo například dvoustranné jednání mezi francouzským prezidentem a britskou premiérkou. Macron rozhodně podpořil Brity v jejich boji proti terorismu a přislíbil za svou zemi jednoznačně pomoc.

„Budeme spolupracovat a uděláme vše, co je v našich silách, abychom tuto spolupráci povýšili na evropskou úroveň," pronesl v angličtině francouzský prezident. Jak on, tak britská šéfka vlády věděli, o čem je řeč. Francie si prožila masakr v klubu Bataclan v Paříži, Britové před pár dny oplakali 22 mrtvých v Manchesteru. Macron řekl, že ví, co takový útok znamená, jak zraňuje lidi v obou zemích. „Obecně ale pro celou Evropu platí, že napadli naše mladé lidi."

Tyto incidenty, jak reagovala Theresa Mayová, jen dokládají, jak důležité je spolupracovat při porážce terorismu. Theresa Mayová si téma boje proti terorismu zvolila i pro další setkání na Sicílii při rozhovorech s dalšími státníka na summitu G7. Oznámila však, že kvůli zvýšeným bezpečnostním opatření v její zemi a dalšímu vyšetřování se ještě v pátek pozdě večer vrátí do Velké Británie.

To, co projednávala Mayová s Macronem se dnes promítlo i do společné deklarace zemí G7 o společném boji proti terorismu. Italský premiér Paolo Gentilioni označil dokumnet za "jasný signál solidarity, přátekství a jednoty s Velkou Británií po teroristickém útoku v Manchesteru".

Změnou prošla rozhodnutí Velké Británie nesdílet zpravodajské informace s USA poté, co do amerických médií proniklo pravé jméno atentátníka z Manchesteru i některé fotografie z vyšetřování tragédie po koncertu americké zpěvačky. Theresa Mayová po konzultacích s Donaldem Trumpem oznámila, že Britové obnovují úzkou spolupráci a sdílení informací týkajících se teroristického aktu ve druhém největším měste Velké Británie.

Emmanuel Macron se při hovoru s Theresou Mayovou zmínil také o brexitu, protože v Británii žijí miliony Evropanů a jejich osud po definitivním odchodu Spojeného království z EU ještě není rozhodnutý.