Vítej v pekle, vzkazují němečtí levicoví demonstranti Trumpovi

Welcome to hell aneb Vítej v pekle. Tak zní jméno aliance několika skupin levicových demonstrantů, jež tvoří jádro "protikapitalistických protestů" proti pořádání summitu G20 v Hamburku. Současně je to její vzkaz americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Do Hamburku, který se v pátek stane dějištěm setkání zemí silných ekonomik G20, míří také tisíce demonstrantů z celé Evropy. Policie očekává podle agentury Reuters příjezd až stovky tisíc protestujících, z nichž zhruba osm tisíc je podle bezpečnostních složek připraveno sáhnout k násilí. První, zatím spíš menší demonstrace proběhly v Hamburku poměrně klidně. Ve středu prošlo městem podle agentury Reuters něco přes sedm tisíc mladých lidí popíjejících pivo a mávajících plakáty, které odsuzovaly kapitalismus a lídry zemí účastnících se summitu. K vážnějšímu incidentu už ale došlo v noci ze středy na čtvrtek, kdy někdo podpálil luxusní autosalon Porsche na severu města. Při požáru bylo poničeno osm aut. Místní obyvatelé také hodně kritizují rozhodnutí Merkelové vlády uspořádat summit právě v Hamburku, který je coby druhé největší město v Německu snadno dostupný. Obávají se totiž, že s příjezdem tisícovek levicových demonstrantů škody na majetku ještě mnohonásobně vzrostou. Vláda ale podle Reuters vybrala Hamburk jako místo konání právě proto, že chce dokázat, že zdravá demokracie unese protesty. Poté, co hamburské úřady omezily volné kempování demonstrantů v městských parcích, jim nabídl 200 míst ke spaní fotbalový klub St Pauli na svém stadionu. Podle něj toto gesto představuje "jasný signál lidským právům, svobodě projevu a právu demonstrovat". Na hlavní demonstraci, nazvanou "Welcome to hell" (Vítejte v pekle) bude dohlížet až 20 tisíc policistů. Akci, která se má uskutečnit v pátek, pořádá stejnojmenná aliance několika levicových "protikapitalistických" sdružení, která je z minulosti spojována i s násilnými akcemi. Demonstranti tvrdí, že skupina G20 není schopná řešit problémy ohrožující světový mír, neumí se vypořádat se změnami klimatu a přispívá k nárůstů nerovností a násilných konfliktů ve světě. Největším trnem v oku je jim přitom americký prezident Donald Trump. "Je to ten nejegoističtější a nejhorší vůdce na summitu," prohlásil podle Reuters například osmatřicetiletý nejmenovaný sociální pracovník. Podle turecko-německé demonstrantky Fatimy Cicekové, která se účastní protestů i se svými dvěma sestrami, přijede Trump do Hamburku jen proto, aby zde prosazoval své zájmy a zájmy nejbohatších lidí v Americe. "My ale požadujeme víc práv pro miliony lidí v Africe, kteří nemají ani střechu nad hlavou," uvedla pro Reuters Ciceková. Podle ní je ovšem nedemokratická celá skupina G20, protože je to "fórum, kde hrstka mocných přijímá rozhodnutí, která pak mají dopad na celý svět". Podle policie se desítky tisíc demonstrantů shromažďují na rybím tržišti ve čtvrti St Pauli (známé mimo jiné svými "uličkami červených luceren"). Odtamtud pak chtějí pochodovat na sever k místu konání summitu, které má být velmi přísně střeženo.

Autor: Jaroslav Krupka