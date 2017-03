Volby v Nizozemsku: zvítězí populisté?

Nadcházející parlamentní volby v Nizozemsku 15. března budou testem populistických sil a toho, jak se v Evropě projeví "efekt Trump". Volby jsou první z několika letošních klíčových voleb v EU (Francouzi volí prezidenta, Němci poslance). Po počátečním náskoku krajně pravicové Strany pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse se k ní nyní podle posledních průzkumů hlásí přibližně stejný počet voličů jako k vládním liberálům Lidové strany pro svobodu a demokracii (VVD) premiéra Marka Rutteho.

Voliče v zemi s prosperující ekonomikou a nízkou nezaměstnaností aktuálně nejvíc sužují obavy z budoucnosti, nervozita z přílivu imigrantů, zklamání z eroze tradičních hodnot a obavy z pouliční kriminality.

A z těchto nálad těží populista Wilders se svým programem - zastavit imigraci a "deislamizovat" Nizozemsko, zakázat korán, mešity a islámské školy, vystoupit z EU a deportovat zločince s dvojím občanstvím. Dlouho měl náskok v popularitě, až teprve nedávno ho Rutte dotáhl. "Trumpův efekt" v podobě dosavadních činů nového amerického prezidenta tu podle pozorovatelů už možná sehrál negativní roli.

V Nizozemsku mají výrazně proporční volební systém a vzhledem k minimální volební klauzuli se do parlamentu dostává velké množství stran. Stačí překonat hranici 0,67 procenta hlasů, což odpovídá zisku jednoho křesla. Letos by to mohlo být 12 až 14 stran. Vše proto zřejmě směřuje k dlouhému povolebnímu vyjednávání o vládních koalicích.

Nizozemci si letos mohou vybrat z 28 stran, z nichž mnohé z nich jsou zcela nové - polovina vznikla až po roce 2014 - a pro voliče tedy většinou neznámé. Podle politologů ještě nikdy nešlo k volbám tolik malých stran. Rozpadlo se dosavadní dělení nizozemské politické scény a průzkumy ukazují propad tradiční levice.

S Wildersovou stranou, která vyrostla na kritice milionové muslimské menšiny v zemi, ostatní strany zpravidla odmítají spolupracovat. Má proto velmi omezený koaliční potenciál.

O přízeň voličů se budou ve volbách ucházet například i Strana za práva zvířat (PvdD) a také třeba Strana pro člověka a ducha, kterou vede astroložka Lea Mandersová.

Uskupení 50Plus, které brání zájmy starých lidí, se těší, že zlepší výsledek dvou mandátů z roku 2012. Z levicové Strany práce (PvdA) se loni odštěpil Denk, který cílí speciálně na muslimskou menšinu v zemi.

VVD v současné době vládne v koalici se Stranou práce (PvdA), jejíž podpora je ale ve srovnání s předchozími volbami čtvrtinová. Většinovou vládu bez PVV by zřejmě muselo tvořit až pět subjektů, což země od 70. let nezažila.

Většina z voličů sice Wilderse za premiéra nechce, PVV by se podle nich ale v případě vítězství ve volbách měla na vládě podílet. Jejím dosud největším vykročením z opozice byla podpora Rutteho menšinové vlády v letech 2010 až 2012.

Wilders dal nedávno najevo, že očekává, že ostatní strany v parlamentu zapomenou na své sliby, že s ním nebudou spolupracovat. Na twitteru se dostal do slovní přestřelky s premiérem Ruttem, který možnost spolupráce rezolutně odmítl.

Možným počítačovým útokům na výsledky voleb se výrobci kulatých sýrů a nositelé dřeváků rozhodli čelit tak, že sečtou všechny odevzdané hlasovací lístky ručně. "Po několika desítkách let se volební komisaři v roce 2017 vrátí ke starým dobrým notesům a tužkám," psaly nizozemské servery letos 2. února.

