Všichni moji blízcí. Trumpa zklidní zeťák

Dva a půl milionu dolarů, které kdysi daroval Charles Kushner Harvardské univerzitě ještě předtím, než na ni byl přijat jeho syn Jared, nevyletěly komínem. Kushner jr. se totiž den před svými 36. narozeninami (10. ledna) stal oficiálně šéfem poradců budoucího prezidenta a svého tchána Donalda Trumpa.

Jared Kushner Foto: ČTK/AP/Cliff Owen

Jared Kushner si Harvard užíval. Zbylo i na luxusní Range Rover, kterým dojížděl na přednášky. Další tři mi-liony dolarů poslal Kushner senior Univerzitě New York, kde on sám také studoval a kde syn získal titul MBA.

Otec ve vězení, syn řídil rodinnou firmu

Do rodinného byznysu se Jared zapojil už v roce 2008 ve 27 letech, rovnou jako hlava firmy. Musel. Jeho otec byl totiž v té době ve vězení v Alabamě za daňové podvody, ovlivňování svědků a nelegální dary ve volební kampani. Kushner starší přispěl finančně na politickou dráhu Hillary a Billu Clintonovým, peníze poslal oblíbenému newyorskému starostovi Rudymu Giulianimu.

Jared se svého otce nijak nestranil, na návštěvy do nápravného zařízení jezdil každý týden. „Byl nejlepším synem pro svého otce ve vězení, pro svou matku, která strašně trpěla, a byl otcem pro své sourozence," prozradil v roce 2009 Charles Kushner v interview pro New York Magazine.

Jared bude radit, Ivanka řídí stěhování

O Trumpově záměru povolat manžela své starší dcery Ivanky do štábu Bílého domu se vědělo delší dobu, nejistota panovala ohledně konkrétní funkce. Jeden čas se mluvilo o jeho jmenování velvyslancem v Izraeli nebo o stínovém a tedy neoficiálním poradci.

Aby se vyvaroval střetu zájmů, tak podle informací z Trumpova štábu opustí vedení podniku své rodiny a nebude ani zasahovat do zájmů podnikatelských aktivit své ženy Ivanky Trumpové. Vzdá se proto pozice výkonného ředitele Kushner Companies a vedení týdeníku The New York Observer, ale i dalších aktivit včetně zahraničních investic a zájmů v podnicích své ženy. Ta se rovněž nebude podílet na vedení svých podniků (včetně těch, které se zabývají módou) i rodinného holdingu Trump Organization, pro Bílý dům ale pracovat nebude.

Na nepotismus si najal Clintonovou úřednici

Jak Ivanka uvedla, bude se po dobu otcova prezidentování věnovat rodině – má s Jaredem tři děti – a momentálně řeší stěhování do Washingtonu. Na vyřešení právních kliček si Kushner najal newyorskou právničku Jamie Gorelickovou, která za prezidenta Billa Clintona působila jako náměstkyně ministryně spravedlnosti. Šestatřicetiletému miliardáři Kushnerovi radí, jak se nedostat do sporu se zákonem proti nepotismu, který vymezuje pravidla pro jmenování příbuzných do vysokých státních funkcí.

Proti čemu nemohou protestovat ani Trumpovi oponenti, to je Jaredova povaha. Jak oni, tak spolupracovníci spoléhají na to, že Jared je tím, kdo udrží nevypočitatelného tchána „na emočním vodítku".

O Jaredovi je totiž dobře známé, že ve vyostřené pre-zidentské kampani představoval v Trumpově týmu zklidňující prvek, když plály vášně. Dokázal úsměvem a dobrou náladou významně ztišit rozbouřenou hladinu v kritických okamžicích politického boje.