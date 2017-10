Novinářské eso zabila bomba v autě. Galiziová šetřila kauzu Panama Papers

Neštěstí se odehrálo v úterý po osmé hodině večer v maltské obci Bidnija. Galiziová, ivestigativní novinářka a blogerka, kterou server Politico před nedávnem jmenoval mezi 28 osobností, které hýbou děním Evropy, ihned podlehla detonaci bomby. K činu se zatím nikdo nepřihlásil. Maltská televize každopádně krátce po činu přinesla zprávu, že novinářce bylo v posledních týdnech opakovaně vyhrožováno smrtí.

Galiziová byla přezdívána "blogující fúrie" anebo jako "ženská s koulema," jak ji nazval jeden z maltských poslanců. Novinářka byla v ostrovním státě s pouhými 420 tisíci obyvateli extrémně čtená, její blog zaznamenával až 400 tisíc čtenářů denně. Krátce po oznámení neštěstí vyšly do ulic tisíce Malťanů, kteří drželi tichou vzpomínku.

Vigil for murdered journalist Daphne Caruana Galizia gets under way in #Malta pic.twitter.com/ooq0UecDP2