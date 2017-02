Výbuch bomby v Turecku zabil tříletého chlapce

Prezident Miloš Zeman je pro příchod pracovníků z Ukrajiny, Běloruska, Ruska či Srbska do českých podniků, kde by zaplnili volná místa. Vláda podle něj příchod pracovníků z Ukrajiny brzdí. Využití cizinců je podle prezidenta krátkodobým řešení nedostatku pracovních sil v Česku, dlouhodobým je větší robotizace ve výrobních podnicích. Zeman to dnes řekl na tiskové konferenci na závěr třídenní návštěvy Královéhradeckého kraje.