Výbuch v londýnském metru: Policie zadržela sedmého podezřelého

Britská policie zatkla v pondělí v souvislosti s vyšetřováním bombového útoku na londýnské metro už sedmého podezřelého. Jde o dvacetiletého muže.

Muže zadržel protiteroristický tým v domě ve waleském hlavním městě Cardiff. Informuje o tom agentura Reuters. Je to už sedmý podezřelý, který byl zadržen v souvislosti s bombovým útokem na stanici Parsons Green v Londýně z pátku 15. září. Výbuch zranil třicet lidí.

Jeden ze zadržených, osmnáctiletý mladík Ahmed Hassan, se dostal minulý pátek už k soudu, který mu do 13. října prodloužil vazbu.

Hassan je stíhán pro podezření, že to byl právě on, kdo do vagonu metra mířícího do centra Londýna položil nádobu obsahující nejspíš vysoce těkavý triaceton triperoxid (výbušnou směs acetonu a peroxidu, které se někdy přezdívá "Satanova matka") nebo jinou výbušnou látku. Podomácku vyrobená bomba vytvořila ohnivou kouli, která se prohnala vagonem, ale nedokázala vybuchnout naplno.

Dva další muži jsou stále vyšetřováni policií, další tři už byli propuštěni. Pátrání stále probíhá, podle Reuters nyní policie prověřuje jednu adrese v Surrey jižně od Londýna a pátrá také v Cardiffu.

Výbuch na stanici londýnského metra Parsons Green byl letošním pátým největším teroristickým útokem v Británii, k němuž se přihlásil Islámský stát.