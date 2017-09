Útok v metru? Trump jen spekuloval, reagovala britská ministryně vnitra

"Nikdy není užitečné spekulovat o probíhající operaci, což se týká i prezidenta Spojených států. Jeho výrok byla naprosto čistá spekulace," prohlásila Amber Ruddová v nedělním vysílání televize BBC.

Trump v pátek krátce po útoku na svůj Twitter napsal: Další útok v Londýně od břídilského teroristy. Jde o nemocné a dementní lidi, kteří byli v hledáčku Scotland Yardu. Musíte být proaktivní," napsal Trump na svůj Twitter.

Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive!