Vyhlášení nezávislosti Katalánska? Jen trik, zopakoval španělský premiér Rajoy

Španělský premiér Mariano Rajoy ve svém vystoupení před parlamentním shromážděním Rady Evropy ve Štrasburku znovu odmítl snahy katalánského regionu o vyhlášení nezávislosti a uvedl, že většina Katalánců si nezávislost nepřeje.

Podle Rajoye se španělská strana nikdy nebránila dialogu, ale katalánští politici k němu nedokáží přistoupit, protože podle jeho slov nemluví pravdu.

„Nemají dostatečný mandát k tomu, aby vyhlásili nezávislost. Chtějí oddělit Katalánsko od Španělska navzdory všem, kteří jsou proti. To je nedemokratické,“ uvedl Rajoy.

Katalánský premiér Carles Puigdemont v úterý sice požádal poslance o mandát k vydání deklarace nezávislosti, současně si ale řekl i o několikatýdenní odklad na vyjednávání se španělskou centrální vládou.

Důvodem mohlo být to, že se Puigdemont krátce před hlasováním ocitl pod několikanásobným tlakem. Ministr a mluvčí španělské vlády Íñigo Méndez de Vigo jej vyzval, aby nepodnikal „nic nezvratného“ a vrátil se k zákonnému jednání. Také Předseda Evropské rady Donald Tusk ho varoval, aby nepřijímal rozhodnutí, které by znemožnilo budoucí dialog.

„Nebyla to parlamentní schůze, byl to trik,“ zhodnotil úterní jednání katalánského parlamentu španělský premiér Rajoy. „Opozici byla upřena její práva, došlo k útoku na španělskou ústavu a byly přímo porušeny španělské zákony. Vše, co reprezentuje demokracii, bylo v Katalánsku popřeno,“ sdělil Rajoy evropským poslancům.

Odchodem z Katalánska v případě vyhlášení nezávislosti také pohrozilo několik firem, které hodlaly přijmout stejné rozhodnutí jako už dříve banka Caixabank či správce rychlostních silnic Abertis. Rovněž reakce finančních trhů vyznívá zatím pozitivněji spíš pro jednotné Španělsko než pro nezávislé Katalánsko.