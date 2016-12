Vyhoštění diplomatů. USA jsou s Ruskem kvůli hackerům na ostří nože

Obama nařídil ruským diplomatům, aby do tří dnů odjeli ze Spojených států. Putin naopak pozval děti amerických diplomatů na oslavy do Kremlu.

Používání falešné identity či rozesílání podvodných e-mailů snažících se z potenciálních obětí vylákat hesla a další citlivé údaje patřilo k praktikám ruských hackerů, kteří se pokoušeli ovlivnit průběh amerických prezidentských voleb. Vyplývá to z analýzy zveřejněné ve čtvrtek americkými bezpečnostními úřady, která je vůbec první podobnou oficiální zprávou.

Společná analýza Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) uvádí, že ruská civilní i vojenská rozvědka prováděla „kybernetické operace zacílené na americkou vládu a obyvatele". V některých případech se podle amerických úřadů hackeři ukrývali za falešnými identitami, aby oběti nedokázaly zjistit původce útoků. Ve zprávě jsou popsány konkrétní technické metody napadení včetně internetových jmen členů 48 hackerských týmů ruské vojenské rozvědky.

Uzavřená vrata ruských ambasád

Nejméně jeden člověk otevřel podle analýzy přílohu, která do jeho počítače nahrála program určený ke sběru dat.

Největší americko-ruské stěhování diplomatů proběhlo v roce 1986. USA vrátily Sovětům 55 držitelů diplomatických pasů. Byla to odveta za pět vyhoštěných amerických diplomatů. Pokud jde o nejznámější případy, vyšší skóre vzájemných diplomatických „vyhazovů" má za 30 let Rusko (včetně sovětské éry). Ruských diplomatů se muselo z USA pakovat 146, amerických z Ruska 60.

Společně se zprávou došlo ze strany USA k praktickým krokům na diplomatickém poli. Spojené státy tento čtvrtek vypověděly 35 ruských diplomatů a uzavřely dvě ruská pracoviště. Prezident Barack Obama vyhlásil vůči Rusku i další sankce, které zatím nebyly specifikovány.

Hackery možná řídili z velvyslanectví

Rusové byli označeni za nežádoucí osoby, neboť jednali „způsobem neslučitelným s jejich diplomatickým statusem". Vypovězeni byli zaměstnanci ambasády ve Washingtonu a konzulátu v San Francisku.

Na opuštění USA mají 72 hodin. Podle listu The New York Times jde o pracovníky ruských tajných služeb. Jsou mezi nimi i čtyři řídící činitelé, kteří patrně přímo vedli útoky na počítače Demokratické strany.

Putin neschválil vyhoštění Američanů

Americké úřady zároveň zablokovaly ruskému personálu přístup do dvou ruských komplexů v New Yorku a ve státě Maryland.

Rusové jakékoli obvinění z narušení voleb ve prospěch Donalda Trumpa odmítají. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v reakci na protiruské sankce navrhl prezidentu Vladimiru Putinovi vyhoštění 35 amerických diplomatů z Moskvy a Petrohradu a uzavření dvou budov využívaných Američany.

Ruský prezident ale na návrh svého ministra zahraničí na vyhoštění diplomatů nepřistoupil.

Nepravdivá se ukázalai zpráva o uzavření Angloamerické školy v Moskvě pro děti anglicky hovořících diplomatů. Místo toho Putin pozval „všechny děti amerických diplomatů akreditovaných v Rusku na novoroční a vánoční oslavy do Kremlu".

Nastupující americký pre-zident Donald Trump uvedl, že Spojené státy by měly směřovat kupředu. „Je načase, aby se naše země posunula k větším a lepším věcem. V zájmu naší země a jejího skvělého lidu se sejdu příští týden se šéfy zpravodajských služeb."

Podle Igora Lukeše, profesora historie a mezinárodních vztahů Bostonské univerzity, se ruští hackeři nabourali do e-mailové pošty předních politiků, včetně republikánského senátora Johna McCaina. Pro Českou televizi uvedl, že pokud by Trump po nástupu do funkce zrušil sankce za počítačové napadení, postavil by se tím otevřeně na stranu Vladimira Putina. „Sankce vztahy mezi USA a Ruskem nezhorší, protože už teď jsou na bodu mrazu," sdělil profesor Lukeš.