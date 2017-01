Washington manifestuje za práva žen, účast je masová

Masovou účast dnes v centru Washingtonu před budovou Kongresu USA doprovází manifestace za práva žen, jejíž součástí bude i pochod městem. Cílem průvodu je park před Bílým domem. Pochod, který sice nebyl ohlášen jako akce proti Trumpovi, se mezitím v protest proti novému prezidentovi jasně přeměnil. Organizátoři očekávali až čtvrt milionu lidí, ale úřady, které byly původně v odhadech střízlivější, nyní hovoří až o 500.000 účastnících. Spekuluje se, že dnešní shromáždění se vyrovnalo páteční inauguraci prezidenta Donalda Trumpa. Podobné manifestace s přece jen menší účastí se konají i v dalších městech USA, ale i světa, včetně Prahy.

O mimořádné účasti ve Washingtonu hovoří i městský dopravní podnik WMATA. Ten informoval, že velkokapacitní záchytná parkoviště na konečných stanicích metra jsou na kraji svých kapacit, což v pátek nebylo. Také informace o počtu cestujících metrem vypovídají, že do dnešních 11:00 místního času (16:00 SEČ) podzemku využilo 275.000 lidí, zatímco v pátek ve stejný čas to bylo 193.000 lidí. Pro srovnání, v roce 2009 při přísaze Baracka Obamy do 11:00 místního času metro vykázalo 513.000 cestujících.

Čtěte také: Při protestech proti Trumpovi ve Washingtonu zadrženo na 200 lidí

Ačkoli se pochod koná jen den po prezidentské inauguraci, manifestace nebyla označována za protest proti nové hlavě státu, ale za připomenutí určenému mimo jiné i nové americké vládě a zákonodárcům, aby se zasadili o všeobecnou rovnost žen. Řečníci, mezi kterými jsou zákonodárci, umělci či veřejně známé osobnosti, se však z velké části proti Trumpovi jasně postavili a nového prezidenta kritizovali.

"Prezident není Amerika. Jeho kabinet není Amerika. Kongres není Amerika. Amerika jsme my a my jsme tady a nikam nepůjdeme," řekla americká herečka America Ferrerová, jejíž rodiče přišli do USA z Hondurasu. "Tohle je pouze první den našeho hnutí," dodala.

Řada řečníků včetně režiséra Michaela Moora ostře kritizovala Trumpův záměr vyhostit nelegální přistěhovalce. Moore na úvod svého projevu roztrhal dnešní vydání listu The Washington Post, který informoval o tom, že 45. prezident USA se ujal moci. "Nemyslím si to," řekl Moore.

Moore rovněž vyzval příchozí, že právě oni jsou klíčem budoucích politických změn. "Musíte kandidovat," řekl. "Pokud se stydíte a říkáte si, proč zrovna vy, tak na to není místo. Stud musíte odhodit tak jako já, já se také hrozně styděl, když jsem kandidoval do školní rady," prohlásil k davu.

Mezi účastníky, jejichž sjednocujícím znamením jsou růžové čepice a růžová trička, rovněž nebylo možné přehlédnout plakáty namířené proti Trumpovi. Mezi nápisy jsou i kontroverzní a neuctivé výroky, které Trump v minulosti na adresu žen pronesl. Nad davem se rovněž vznášela obří nafukovací hlava v podobě nového republikánského prezidenta.

Čtěte také: Konec twitteru na vnitru. Zaměstnanci retweetnuli nelichotivé foto z inaugurace

Obdoby manifestace se konají po celém světě

Organizátoři manifestace, jejichž obdoby se dnes konají po celém světě včetně České republiky, ujišťovali, že akce bude nenásilná. Některá americká média se nicméně obávala, že pochod přiláká i výtržníky, kteří do města přijeli na páteční demonstrace proti inauguraci Trumpa. Žádné násilnosti zatím hlášeny nejsou.

Někdejší washingtonský policejní šéf Charles Ramsey v rozhovoru s televizí CNN řekl, že páteční protesty, z nichž některé přerostly v potyčky s policií, a dnešní pochod považuje za dvě zcela odlišné akce. Domnívá se, že inaugurace byla pro některé lákadlem k násilnostem kvůli tomu, že protest byl namířen proti politickému systému.

Manifestace, o nichž účastníci a média informují pod hashtagem #WomensMarch, se konaly již v Sydney, kde pochodovalo 5000 lidí, a v novozélandské metropoli Wellingtonu. Celkově se do akce měli zapojit aktivisté ve více než 600 městech ve všech světadílech.

Na 200 lidí se sešlo i na pražském Václavském náměstí, kde účastníci měli transparenty vyzývající ke změnám ve společnosti i politice, k začátku skutečné péče o Zemi ohroženou globálními změnami, s výzvami k boji proti fašismu, k empatii jednoho k druhému a ke stavění mostů mezi lidmi, nikoli zdí.

Čtěte také: Dvě stovky lidí přišly na setkání proti populismu a za demokracii