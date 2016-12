Z Berlína vyšel pochod za Halab, projde i Českem

Berlín - Několik stovek aktivistů v pondělí vyrazilo z Berlína pěšky do severosyrského města Halab (Aleppo), které před časem dobyla za pomoci Ruska z rukou protivládních povstalců vojska věrná syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi. Pochodem, který by měl trvat zhruba tři a půl měsíce, chtějí účastníci upozornit na situaci ve válkou zmítané Sýrii. Aktivisté v lednu projdou také Českou republikou.

První část trasy Civilního pochodu za Halab vede z Berlína do Drážďan. Každý den chtějí aktivisté ujít zhruba 20 kilometrů. Podle dosavadního plánu by 9. ledna příštího roku měli překročit hranice České republiky u severočeských Petrovic. V Praze by měli být 15. ledna a odtud pokračovat do Vídně a dál přes Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Makedonii a Řecko do Turecka. Pokud se jim to podaří, chtěli by dojít nakonec až do Halabu na severu Sýrie.

Trasa by měla od Rakouska zhruba kopírovat takzvanou balkánskou migrační stezku, po které loni do Evropy přišly statisíce uprchlíků převážně z válkou zmítané Sýrie. Aktivisté ji ale projdou opačným směrem.

Pochodem, který iniciovala novinářka a blogerka Anna Albothová, chtějí účastníci vyjádřit solidaritu s lidmi nejen v Halabu. "Je načase jednat. Nemůžeme dál sedět před obrazovkami a nic nedělat, tvrdit, že jsme bezmocní. Nejsme bezmocní. Na to je nás příliš mnoho," stojí v manifestu pochodu.

Na facebooku přislíbilo kolem 2800 lidí, že se k pochodu připojí alespoň na části jeho trasy.

