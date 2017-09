Jak slíbila, tak udělala. Předsedkyně Petryová odchází kvůli neshodám z AfD

Ministerstvo školství neplánuje omezování počtu středních škol, chce ale snížit jejich kapacity, aby školy přestaly přijímat příliš velký počet žáků. Chtělo by tak docílit toho, aby na maturitních oborech byli pouze žáci se studijními předpoklady. Ředitelé škol by také měli více pracovat s neúspěšnými studenty. Dnes to ve Sněmovně řekl ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání ministerstva školství Petr Bannert.