Za pádem ruského letadla může být závada vztlakových klapek

Praha - První stupeň ohrožení terorismem, který je v Česku vyhlášen od března, vyjde stát zhruba na 30 milionů korun. České televizi to dnes řekl ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). V platnosti by měl zůstat minimálně do jara. Znamená to důslednější ochranu pro elektrárny nebo místa, kde se schází větší počet lidí.