Konec ledovce na Dachsteinu již není utopií. Roztaje do roku 2030

Hallstattský ledovec na Dachsteinu, o němž se říkalo, že je „věčným ledem“, ztrácí na objemu. „Jeho konec už není utopií – v roce 2025, nejpozději 2030 už na Dachsteinu nebude žádný ledovec,“ říká v OÖN Klaus Reingruber, meteorolog, který se podílí na výzkumném projektu k záchraně tohoto přírodního jevu.

Hallstattský ledovec a. d. Foto: Deník/repro

Přesná aktuální měření zatím nejsou známa, ale jisté je, že „Hallstattský“ letos ztratil zhruba patnáct metrů na délce a 1,3 metru na mocnosti. Odteklo z něj pět milionů kubíků vody. „120 milionů ještě zbývá. Ztráty se už dají jen zpomalit, nelze jim zabránit,“ uvedl Reingruber.

Má to samozřejmě dopad i na turistiku. Nejvýše položená chata Horních Rakous ve výšce 2740 metrů nebyla v sedmdesátých letech často ani vidět pod horami sněhu. Letos v červenci začala její rekonstrukce, která má skončit na podzim příštího roku, a zdá se, že už bude stát „na suchu“. V současnosti je v okolí ledovce kolem půl metru sněhu…

Rakušanky jsou chudší

Ženy v Rakousku jsou stejně jako dřív méně zámožné než muži, povšiml si linecký Volksblatt. Podle průzkumu Hospodářské univerzity ve Vídni ve spolupráci s Národní bankou je rozdíl mezi nimi v průměru 23procentní, ve dvoučlenných domácnostech 28procentní. V chudší polovině takovýchto manželství, kterým patří celkově asi sedm procent celkového jmění obyvatelstva, je majetek muže i ženy skoro v rovnováze, ale v jednom procentu superbohatých rodin, které disponují 28 procenty veškerého občanského majetku, patří manželkám jen čtvrtina.

Konkrétně průměrný muž má majetek 165 068 eur, průměrná žena 126 580. A z průzkumu ještě jedno specifikum – průměrný rozvedený muž má o zhruba deset procent méně majetku než rozvedená žena…

Sousedka do kalendáře

Kalendáře venkovské mládeže v Rakousku jsou už dlouhou tradicí. Eroticky zabarvené záběry mají ukazovat všední den a práci na vesnici. Do publikace pro příští rok byli vybráni i tři zástupci Horních Rakous. 20letá studentka práv Helena z okresu Braunau zdobí měsíc leden, 24letá vyučená prodavačka Cornelia z okresu Freistadt byla určena pro srpen. „Vyrostla se šesti sourozenci na dvoře rodiny s chovem koní a označuje se za vášnivou jezdkyni. V budoucnu by prý chtěla jít po stopách rodičů a vést malý statek s jezdeckým provozem,“ píší OÖN. Do kalendáře s muži se nechal pro říjen vyfotografovat 24letý Markus z okresu Gmunden. Cornelia je na našem snímku, ostatní najdete na www.jungbauernkalender.at.

Zákaz spaní na ulici

Městská rada Innsbrucku schválila ve čtvrtek zákaz nocování bezdomovců ve vnitřním městě a na některých dalších ulicích a v podchodech, napsaly OÖN. Proti byli sociální demokraté a Zelení. „Z důvodu četných stížností obyvatel starého města a centra jsme museli konat, je to sociální výzva,“ řekla starostka Christine Oppitz-Plörerová (volební strana Pro Innsbruck). Ulice a podchody jsou znečisťovány a páchnou močí, protože lidé bez domova tam vykonávají potřebu v blízkosti svých přístřešků. Kromě toho prý komplikují práci při očistě veřejných ploch. Protože platné předpisy nevedly ke zlepšení situace, bylo vydání zákazu nocování na těchto místech nutné: „Umožní cílené zasahování městské policie,“ míní starostka.

Investice na Smrčině

V lyžařském centru na Smrčině byl v minulých letech zcela předělán sjezdařský areál, letos přichází další velká investice, píší OÖN. Má jí být kabinková lanovka na Hraničník, která nahradí dosavadní nepohodlné, strmé a dlouhé vleky, uvedl list. Do výstavby má být investováno 10,5 milionu eur. 56 gondol lanovky, každá s kapacitou pro 10 osob, má dopravit na vrchol Hraničníku až 2800 lyžařů za hodinu. Jízda potrvá pět minut. Sezóna má začít 2. prosince, předtím ale musí zařízení převzít ministerstvo dopravy.

Části drátěného lana lanovky o tlouštce 48 milimetrů spojili v minulých dnech přímo na Smrčině. Celkově mají délku tři kilometry. Práce na „doplétání“ jsou na snímku.

Světoběžník

Lorenz Gilch (39) z Vilshofenu, matematik, který skončil na Univerzitě v Bayreuthu a po čtrnácti dnech, od 1. října, začal pracovat na Univerzitě ve Štýrském Hradci, využil této přestávky k „odskočení si“ na Tchajwan, do Jižní Koreje, na Severní Mariany, Východní Timor, Filipíny, Bali a Laos, píše PNP. Prodloužil si tak listinu zemí, které navštívil, na 103. Prohlédl si už každé hlavní město v Evropě, ale pořád má další cíli před sebou…

Do světa vyrážel už jako student – do Francie za lyžováním. V roce 2003 přišla doba levných letů, za 99 eur si mohl zaskočit do Osla nebo strávit týden ve Stockholmu. Když mu došly „standardní cíle“, zamířil tam, kde ještě nebyl. „Třeba Albánie byla totálně zajímavá, lidé jsou tam chudí na desátou, ale velmi přátelští a žijí podobně jako my,“ říká. Obzvlášť rád vzpomíná i na obyvatele Minsku. Zato Haiti se ukázalo jako zlý sen, „zrezivělý stát“ s hlavním městem Port-au-Prince zadušeným v odpadech.

Letos na jaře chtěl ke startu rakety Ariane do Francouzské Guyany v jižní Americe, ale zažil „stávkovou radost Francouzů“ na vlastní kůži – ve firmě, která měla posunout raketu na odpalovací rampu, nepracovali. Přidaly se další profese a start musel být o šest týdnů posunut. „Ještě horší bylo, že Gilch těžko hledal možnost dostat se k hranicím a jet do Surinamu, jak si naplánoval. Silnice byly zabarikádovány, pumpy zablokovány, supermarkety uzavřeny… Nakonec se v půjčeném autě v utajené akci dostal objížďkami k hraniční řece, kterou překonal na starodávném člunu,“ uvádí pasovský deník.

Viděl moai na Velikonočních ostrovech, sopky v různých zemích… „Cestování vzdělává,“ je přesvědčen. Proto teď na listině jeho nejbližších cílů jsou Peru a Tanzánie. Stejně rád ale zase míří domů, protože „je přece ryzí Vilshofeňák“, končí list.

"A co vaříme dneska dobrého?"

("Und was kochen wir heute Gutes?") přeložila přesně PNP titulek zprávy o další akci „Dnů evropských jazyků“ v Europahausu ve Freyungu. Na výzvu Evropského regionu Dunaj-Vltava využilo šestnáct zájemců možnost vidět jihočeského kuchaře při přípravě tradičního českého menu, které zčásti už znali, ale o přípravě těchto pokrmů nevěděli nic, pokračuje list.

Tak ochutnávali a pojmenovávali česky rozhudu, topinky, pomazánky z tvarohu na chleba, kulajdu (tedy podle PNP polévku s vajíčkem, koprem a houbami), guláš s knedlíkem a na závěr „liwanzen“, s doprovodem piva z Pivovaru Prachatice. „Dvě kolegyně z Budějovic kromě toho přivezly zvláštní specialitu, totiž hnětýnky, které se vždy pečou k dožínkám. V Čechách toto pečivo tradičně pečou a zdobí dívky a nakonec je rozdávají chlapcům. Tento dárek je zároveň malým podplácením, protože když jej mládenec vezme, slibuje tím, že celý rok bude s dívkou tančit,“ popisuje list.

K večeru vaření dostali účastníci kuchařku dalších českých jídel a malý slovníček s typickými větami, které jsou třeba v restauraci, s českými příslovími a slovníkem, uzavřela PNP.