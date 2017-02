Za řecký dluh lze pořídit více než 11 milionů aut

Kde jsou časy, kdy se desetiprocentní úrok považoval za lichvu. Zadlužené Řecko má nastavené splácení právě s takovým navýšením.

Řecký dluh je gigantický. Už téměř osm let tvrdě drtí ekonomiku země. Nebylo to vždy takové. Do Řecka se před lety hrnuli sportovci z celého světa a usilovali o občanství. Pokud reprezentovali zemi na olympiádě a skončili do osmého místa, měli zaručené místo ve stát-ní správě a doživotní rentu tisíc eur.

Přišla krize, zákon zrušili a s ním i vyplácení penzí a garance místa. Řecký dluh mezinárodním institucím činí 320 miliard eur (8,7 bilionu korun), což představuje více než 1,7ná-sobek řeckého HDP. Na kaž-dého z 11,3 milionů Řeků to dělá v přepočtu bezmála 790 tisíc korun. Což je cena nové Škody Kodiaq ve druhé nejvyšší výbavě.

Mezinárodní instituce se ale v pohledu na Řecko neshodují. Mezinárodní měnový fond tvrdí, že zadlužení je neudržitelné. Evropský stabilizační mechanismus (ESM) to považuje za panikářské, podle něj je dluh zvladatelný.

VYTLOUKÁNÍ KLÍNŮ

Aby mohlo Řecko dluhy splácet, očekává, že mu na jednání ministrů financí eurozóny v Bruselu odsouhlasí další sedmimiliardovou půjčku. Úrokové míry by mohly být tentokrát nižší, než u předcházejících půjček, kde dosahují až deseti procent. Úrokové sazby centrálních bank se přitom pohybují do jednoho procenta a Evropská centrální banka má dokonce nulovou.

Naštěstí jsou tu i pozitiva. Řecku roste ekonomika, rozpočet byl loni v přebytku 3,5 procenta. Řecko včera poslalo na účet ESM další splátku dvě miliardy eur. Což ministři včera v Bruselu ocenili. Vyslovili se pro to, aby do Atén opět zamířili zástupci věřitelů kvůli druhé revizi řeckého záchranného programu.

Pořád se ale Řekům daří vybírat jen třetina předpokládaných daní. Ty mizí v daňových rájích nebo v šedé ekonomice, která někde nahradila oficiální. Ve pros-pěch zadluženého Řecka mluví fakt, že letos očekává ekonomika růst 2,7 procenta, za rok přes 3,1.

Jenomže EU po Řecích požaduje, aby škrtali ještě víc. Ráda by donutila Řeky, aby přebytek státního rozpočtu udržel na nejméně 3,5 procentech. Řecko by mělo znovu sáhnout na penze.

Průměrný důchod je v Řecku 600 eur, v mnoha vícegeneračních domácnostech postižených vysokou nezaměstnaností je to často jediný finanční příjem.

ČTVRTINA LIDÍ JE STÁLEBEZ PRÁCE

Nezaměstnanost je v jižním státě Evropské unie skutečně hrozivá – loni sice klesla, ale jen na 24 procent (v ČR se pohybuje kolem 5 procent). Mezi mladými Řeky do 25 let je přes 30 procent.

Včera narazili turisté na uzavřenou Akropoli. Zaměstnanci stávkovali.

Jsou přetížení, chtějí, aby stát přijal další pracovníky a navýšil odměny za přes-časy. Jenže doby, kdy se připlácelo i za vedro v práci, jsou zřejmě nenávratně pryč.

