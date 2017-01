Za teroristickými útoky v Evropě je USA tvrdí turecký politik

Do tří let by měl být rekonstruován vinohradský kostel Nejsvětějšího srdce Páně, jedna z nejpozoruhodnějších sakrálních památek v Praze. V příštím roce by Česko mohlo podat žádost o nominaci památky na seznam světového dědictví UNESCO. Nominaci doplní stavby, které autor kostela, slovinský architekt Josip Plečnik postavil ve své vlasti.