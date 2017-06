Začal summit EU: projedná důležité otázky obrany i brexit

Do Bruselu se sjeli prezidenti a premiéři osmadvaceti členských států Evropské unie. Dnes zde začal červnový summit EU, který by měl řešit ožehavá témata jako brexit, možné sankce pro Rusko kvůli jeho postupu na Ukrajině či obranu a bezpečnost.

Prezident Francie Emmanuel Macron (vpravo) a předseda Evropské rady Donald Tusk.Foto: ČTK/AP/Stephane de Sakutin

Předseda Evropské rady Donald Tusk si od jednání slibuje mnohem optimističtější atmosféru než v předchozích případech. Přesto nezapomněl zdůraznit, že je potřeba dodržet to, co Evropská unie dala svým občanům. Všechny země by měly zlepšit především spolupráci v otázce obrany a bezpečnosti. A také v boji s terorismem a radikalizaci na internetu.

V tomto ohledu už na rostoucí tlak ze strany evropských institucí zareagoval například Facebook, který zapojí do boje proti terorismu „umělou inteligenci". Proti zneužívání internetu k verbování nebezpečných extremistů pak vyrazil i Google skrze svůj největší server pro sdílení videí YouTube.

Tusk dnes dopoledne také připustil, že i přes zahájení jednání brexitu by Británie mohla v EU nakonec zůstat. Jednání o vystoupení započala už v pondělí. „Je to ten nejsložitější proces, EU je na něj však připravená," ujistil Tusk na tiskové konferenci s ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem. „Měkký brexit, tvrdý brexit, odchod bez dohody…" naznačil, že nic zatím není jisté.

Dnes by tak měla v Bruselu promluvit britská premiérka Theresa Mayová, která si situaci ohledně vyjednávání o brexitu zkomplikovala předčasnými parlamentními volbami. Její konzervativci sice zvítězili, ale ztratili v Dolní sněmovně většinu. Poté bude pokračovat summit už bez Mayové.