Začala očekávaná operace, která má obklíčit islamisty v syrské Rakce

Mezinárodní koalice podporovaná Spojenými státy dnes zahájila novou fázi své vojenské operace u severosyrské Rakky. Hodlá dokončit úplné obklíčení tohoto třistatisícového města, které je hlavním stanem radikálů z organizace Islámský stát (IS) v Sýrii. Informovala o tom agentura Reuters. Boje proti IS v provincii Rakka začaly loni.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/ABACA/AA/ABACA

"Operace byla zahájená za rostoucí podpory sil mezinárodní koalice (vedené USA) našim postupujícím jednotkám, a to formou letecké podpory nebo pomocí (pozemních) speciálních jednotek na bojišti," uvedly v prohlášení Demokratické síly Sýrie (SDF), které sdružují místní skupiny bojující proti IS a vznikly v roce 2015 na popud USA. Mají podle odhadů až 25.000 členů, jejich hlavní složkou jsou kurdské milice YPG.

Čtěte také: Další hrozba? V Rakousku zadrželi dvacet Čečenců se zbraněmi

Zástupce kurdských milicí Talál Silo již koncem ledna řekl, že boje v Rakce vstupují do nové fáze, jejímž cílem je zcela obklíčit stejnojmenné provinční středisko. Přeruší se tím spojení velení IS s jeho oddíly ve východní provincii Dajr az-Zaur. "Příští fází boje je zcela Rakku izolovat. Abychom to dokázali, musíme se dostat k silnici mezi Rakkou a Dajr az-Zaurem. To bude obtížné," sdělil tehdy Reuters nejmenovaný zdroj z YPG.

Velitel SDF dnes podle Reuters upřesnil, že jednotky v rámci nynější třetí a závěrečné fáze zatím postoupily jen několik kilometrů k východní části Rakky a ke strategické silnici k městu Dajr az-Zaur, které je téměř celé v rukou bojovníků IS. Cílem první fáze bylo obsazení oblastí u severu Rakky, druhá se zaměřila na území západně od města a dosud zcela neskončila, připustil velitel. Upřesnil, že zbývá dobýt jednu přehradu obsazenou džihádisty na řece Eufrat.

Nepřehlédněte: Ve Frankfurtu zatkli Rumuna podezřelého z přípravy atentátu

Trump dal svolení

Nový americký prezident Donald Trump již dříve prohlásil, že se chce v Sýrii zaměřit na další boj s Islámským státem. Koncem ledna podepsal nařízení, kterým dal americké armádě 30 dní na to, aby připravila plán, jak teroristickou skupinu v regionu porazit.

Boje dnes v Sýrii pokračovaly také mezi silami Islámského státu a syrské vlády severně od města Halab(Aleppo). Syrská armáda se zde probíjí k městu Al-Báb, které ovládají džihádisté. Oblast je jedním z nejsložitějších bojišť v Sýrii, protože zde proti IS blízko sebe působí syrská armáda podporovaná Ruskem a koalice nepřátelská vůči syrské vládě a podporovaná USA.