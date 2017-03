Zakažte Korán, říká populista Wilders

/INFOGRAFIKA/- 15. březen může být pro zemi tulipánů stejně osudový jako kdysi pro Čechy. Záleží na tom, jak v par-lamentních volbách uspěje populista Geert Wilders.

Nizozemské volby jsou důležité nejen pro zemi samotnou. Na jejich výsledek bude netrpělivě čekat krajně pravicová francouzská Národní fronta. V dubnu se ve Francii koná první kolo prezidentských voleb, předsedkyně strany Marine Le Penová je jednou z favoritek. Zemi navíc čekají i volby parlamentní a také v nich si Národní fronta brousí zuby na dobrý výsledek. Wildersův úspěch může mít proto na dvojí francouz-ské volby zásadní vliv.

CELOŽIVOTNÍ TRAUMA WILDERSOVA OTCE

Le Penová se s Nizozemcem shoduje v názorech na migraci, oba chtějí uspořádat referendum o setrvání v Evropské unii a odejít pří-padně i z eurozóny. „Pokud po brexitu uspějí nepřátelé Evropy v Nizozemsku nebo Francii, budeme čelit rozpadu Evropské unie," varoval nedávno německý spolkový ministr zahraničí Sigmar Gabriel.

Geert Wilders, jeden z největších evropských odpůrce migrace, Koránu a islámu, přezdívaný pro svůj účes Mozart, Kapitán peroxid nebo Nejznámější umělá blondýna od dob Marilyn Monroe, má rodinné kořeny daleko od svého rodiště. Jeho matka pochází z Indonésie. Kořeny Wildersova radikalismu, kdy tvrdí, že Korán je totéž co Hitlerův Mein Kampf a měl by být v Nizozemsku také zakázaný, hledejme i ve zkušenostech jeho otce. Ten se za 2. světové války ukrýval před Němci a zážitek byl pro něho natolik traumatizující, že čtyřicet let po válce odmítal Německo navštívit.

NEJSTŘEŽENĚJŠÍ POLITIK NIZOZEMSKA

Kde se formovala Wildersova politická kariéra? Po střední škole se vydal do Izraele, za vydělané peníze procestoval sousední arabské země. Z té doby zřejmě pochází jeho „zvláštní pocit náklonnosti" k zemi Izraelitů jako bojovníkům proti terorismu i odpor vůči islámu. Zkušenosti z islámských zemí, které se staly jeho úhlavním nepřítelem, získal jako poslanecký asistent předsedy Lidové strany pro svobodu a demokracii Fritse Bolkensteina.

Když se před pár týdny provalilo, že členové Wildersovy ochranky vynášejí médiím důvěrnosti z jeho soukromí, připomněla se tím skutečnost, že Geert Wilders žije již 13 let pod přísnou policejní ochranou a je po královně asi nejhlídanějším politikem země.

Za své názory na islám a Korán si totiž vysloužil několik neúspěšných útoků. Poprvé v roce 2004, kdy po-licie zlikvidovala útočníky s granáty. Ve vězení skončila žena, která mu poslala více než 100 výhružných e-mailů. K veřejným pracím byl odsouzen rapper, když proti Wildersovi nazpíval výhružnou píseň.

MANŽELKU SMÍ VIDĚT JEN DVAKRÁT TÝDNĚ

Wilders chodí na veřejnosti v neprůstřelné vestě, v parlamentu má kancelář v nejizolovanějším rohu budovy. Jeho dům je vybaven neprů-střelnými okny, doma má místnost, kterou lze v případě průniku teroristů do domu neprodyšně uzavřít a kde přečká do příchodu posil. Šest policistů jeho ochranky pečlivě prohledá každou návštěvu. Kvůli bezpečnosti se Wilders může setkávat se svou vlastní ženou Krisztinou (maďarského původu) pouze dvakrát týdně.

Poslední průzkumy dávají Wildersově straně 16 procent hlasů. Stejně jako vládním liberálům. Volby proto budou 15. března napínavé.

