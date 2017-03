Zaorálek: Střední Evropa možná přijde o vedení unijních summitů

Střední Evropa by mohla přijít o svého zástupce v čele Evropské rady, pokud se kvůli postoji Polska otevře diskuse o alternativách k prodloužení mandátu stávajícímu šéfovi unijních summitů Donaldu Tuskovi. Novinářům to dnes v Bruselu řekl český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Praha podporuje Tuskovo působení ve funkci dalšího 2,5 roku, někdejší polský premiér podle českého ministra zahraničí rozumí problémům a zájmům střední a východní Evropy.

Lubomír ZaorálekFoto: DENÍK/ Martin Divíšek

O tom, zda Tusk ve funkci setrvá, by se mělo ve čtvrtek rozhodnout na schůzce šéfů států a vlád osmadvacítky. Summit o věci rozhoduje kvalifikovanou většinou, Tuskovo pokračování je tedy pravděpodobné. Dosud ale byli "unijní prezidenti", tedy Herman Van Rompuy i Tusk ve funkci potvrzeni jednomyslně.

Varšava, kde vládne konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS), ale nyní přišla se jménem europoslance Jacka Saryusze-Wolského. Ten okamžitě zkritizoval Tuskovu údajnou malou loajalitu k vlastní zemi, šéf PiS Jaroslaw Kaczyński, který osobně Tuska odmítá, jej označil za "německého kandidáta".

V neděli večer se podle slovenského ministra zahraničí Miroslava Lajčáka šéfové diplomacií visegrádské skupiny, tedy ČR, Slovenska, Polska a Maďarska sešli se svými kolegy z Lucemburska, Nizozemska a Belgie. Polský ministr Witold Waszczykowski na večeři své kolegy informoval o záměru Varšavy. "Nediskutovali jsem o tom nějak detailně. Polský ministr informoval, že Polsko má nového kandidáta na tuto funkci," řekl dnes novinářům Lajčák.

Podle Zaorálka nechtěl Wasczykowski své kolegy nyní přesvědčovat. "Polští přátelé znají náš postoj, není to pro ně překvapení. Pokud bude příležitost debatovat, je můj argument jasný. Obávám se, že to bude ve výsledku znamenat, že střední a východní Evropa o svého zástupce přijde. A to bych pokládal za hrubou chybu," poznamenal dnes český ministr.

