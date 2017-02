Západ vyznává svobodu, Rusko oživuje Brežněva

V Mnichově se tento pátek schází vrcholná bezpečnostní konference mezi USA a jejich evropskými spojenci. Vedle krize v Sýrii se bude hovořit o vztazích s Ruskem a transatlantické spolupráci.

V Bonnu budou v rámci summitu G20 jednat ministři zahraničí, v bavorské metropoli se potká jiná silná sestava. Donald Trump poslal do Mnichova své nejbližší spolupracovníky – viceprezidenta Mikea Pence, ministra obrany Jamese Mattise a další. Na Penceovo vystoupení se netrpělivě čeká, protože by měl jasně říct, co USA očekávají od svých přátel a jaká bude jejich skutečná pozice vůči Rusku. To bude v Mnichově zastupovat ministr zahraničí Sergej Lavrov. Podle toho, co Rusko v posledních dnech vyhlásilo, obranářské postavení od něho čekat nelze. Největší stát světa dal jasně najevo, že malým sebevědomím určitě netrpí.

POLOOSTROV NEVRÁTÍME, KUPTE SI KRYMBURGER

Neuralgickým bodem americko i evropsko-ruských vztahů je okupace Krymu. Jenže – Krym je ruské území a Rusko svá území nikdy nevrací. To prohlásila tento týden mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová v reakci na úterní sdělení Bílého domu, že prezident Donald Trump očekává zmírnění napětí na Ukrajině a návrat anektovaného Krymu do ukrajinské správy. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu navíc Washingtonu vzkázal, že pokud bude Amerika jednat s jeho vlastí z pozice síly, jak prohlásil na zasedání NATO v Bruselu americký ministr obrany, může americká administrativa na zlepšení americko-ruských kontaktů zapomenout.

Sebevědomí si však Rusko nedokazuje jenom na politickém poli. V jídelně ministerstva zahraničí v Moskvě se od tohoto týdne podává místo kyjevského kotletu krymský. Pokrm za 200 rublů (asi 90 Kč) má zřejmě oslavit anexi ukrajinského poloostrova z roku 2014 a vyjádřit nevoli Moskvy vůči politice kyjevské vlády. Vedle toho některé ruské restaurace nabízejí ne hamburgery, ale „krymburgery".

ZBOŽŇUJÍ AGRESORY, ZATRACUJÍ DEMOKRATY

Což je více než výmluvný vzkaz o současných parametrech ruské zahraniční politiky.

Vzestup sebevědomí se v Rusku promítá i do vzrůstající popularity bývalých komunistických pohlavárů Stalina a Brežněva. Druhý z nich podle sociologického centra Levada dokonce poprvé v dějinách země překonal v oblibě gruzínského diktátora, a to o jedno procento (46:47).

Vysoko nad nimi stojí pochopitelně současný vládce Kremlu Vladimir Putin. Jeho popularita dosahuje 83 procent. Všichni tři samovládci získali pro Sovětský svaz, respektive Rusko, nějaká území, nebo vedli vojenské výboje. Stalin Pobaltí a východní Polsko, Brežněv na dvacet let okupoval Československo a vyslal armádu do Afghánistánu, Putin obsadil skrze separatisty východní Ukrajinu, anektoval Krym a bez jeho letadel, raket a jednotek by skončil syrský vůdce Bašár Asad. Ještě zajímavější je fakt, že třetina Rusů si myslí, že nyní, za Putina, se jim žije nejlépe za posledních 10 let a stejně tak bylo nejideálnějším obdobím to Brežněvovo, které ale nakonec vyústilo v ekonomickou a politickou stagnaci a pád SSSR.

Je proto pochopitelné, že ti, kteří se snažili Rusko demokratizovat a ve vztahu k zahraničí hledat schůdné cesty (N. S. Chruščov, M. Gorbačov, B. Jelcin), jsou naopak na špici nejméně populárních vůdců. I to jsou momenty, které mohou mít velký vliv na to, jak si bude Evropa společně s Amerikou v Mnichově vyjasňovat vzájemné postoje.