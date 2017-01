Západoevropské země chystají kontroly pasažérů v rychlovlacích

Francie, Británie, Belgie a Nizozemsko se dohodly na zavedení zkušebních kontrol cestujících v mezinárodních vlacích Thalys a Eurostar. Zjišťovat totožnost pasažérů chtějí západoevropské země nejpozději od konce letošního roku, informovala agentura AFP s odvoláním na nizozemského ministra vnitra Jana Jambona.

Podle Jambona by měl krok přispět ke zvýšení bezpečnosti v rychlovlacích a pomoci při pátrání po zločincích, kteří je podle něj používají k přepravě.

Zástupci čtyř západoevropských zemí se v následujících měsících sejdou s představiteli společností Eurostar a Thalys, aby dohodli způsob, jakým se budou kontroly provádět. Podle dosavadních informací by mohlo jít o kontrolu shody jména na jízdence se jménem na dokladu totožnosti a to zřejmě ještě před vstupem do vlaku. Vzniknout by měly také seznamy cestujících. Plán postupu chtějí mít zúčastněné země hotový do konce března.

Německo se podle Jambona rozhodlo do projektu nezapojit. Agentura AP v této souvislosti upozornila, že Tunisan Anis Amri, který loni v prosinci spáchal teroristický útok na vánoční trhy v Berlíně, se z Německa po činu přesunul přes Nizozemsko, Belgii a Francii do Itálie mimo jiné vlakem.

"Pokud bude systém fungovat, bude se moci (Německo) zapojit později," uvedl Jambon, podle kterého by německé rozhodnutí mohlo souviset s nadcházejícími volbami. Hlasování o nových poslancích parlamentu se v Německu koná v září. Už v březnu ale čekají parlamentní volby také Nizozemsko, které se však do projektu zapojilo.

V Británii, která není součástí schengenského prostoru, už úřady cestující ve vlacích Eurostar kontrolují.

