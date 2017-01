Záplavy v Thajsku už mají 25 obětí

Bangkok - Již 25 obětí si vyžádaly záplavy, které od začátku roku sužují jih Thajska. Dnes musela být uzavřena hlavní dálnice spojující jižní Thajsko se zbytkem země, protože povodně strhly dva mosty. Nejezdí ani vlakové spoje směřující na jih země.

Povodně v Thajsku si vyžádaly už 25 obětíFoto: ČTK/AP/Adam Schreck

V jižním regionu zůstávají rovněž zavřené školy a nejméně do středy nebude fungovat ani jedno z hlavních letišť. Postižen je i oblíbený ostrov Samui, kde uvázly stovky turistů. Informovala o tom agentura AP.



Období dešťů v Thajsku obvykle končí v listopadu. Záplavy v lednu, kdy na jihu vládne turistická sezona, jsou nezvyklé. Podle agentury AFP se jedná o nejsilnější lednové lijáky v oblasti za posledních 30 let.



Zasaženo je 12 provincií a více než 1,1 milionu lidí. V některých lokalitách voda dosahuje až do výše střech domů. Zatím poslední obětí záplav se stala v pondělí večer pětiletá dívka v provincii Praťúapkchíríkchan, když povodeň smetla automobil, v němž cestovala její rodina. "Rodina vylezla na střechu auta, ale dívka spadla a voda ji odnesla pryč. Vesničané našli její tělo v úterý ráno asi 200 metrů od vozidla," řekl agentuře AFP jeden ze záchranářů.



Jih Thajska je také důležitou zemědělskou oblastí produkující kaučuk, palmový olej a ovoce. Škody na úrodě zatím úřady nevyčíslily. Na pomoc občanům byla nasazena armáda, která zachraňuje lidi odříznuté povodněmi od okolí a rozděluje potravinové balíčky.

Na thajském ostrově Samui, který je oblíbenou destinací zahraničních turistů, úřady kvůli velké vodě zakázaly koupání a potápění.



