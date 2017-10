Zástupci Facebooku, Twitteru a Googlu míří do amerického Senátu. Kvůli Rusům

Představitelé Facebooku, Twitteru a Googlu by měli 1. listopadu svědčit před americkými senátory o údajném ruském zásahu do americké politiky.

Americký Senát a jeho výbor pro zpravodajské služby požádaly zástupce tří významných internetových firem (Facebooku, Twitteru a Googlu), aby přišli na slyšení, které se má týkat údajného vměšování Ruska do americké volební kampaně a návazně i do americké politiky. Uvedla to agentura Reuters.

Nejmenovaný člen Kongresu sdělil Reuters, že s vysláním svých zástupců už souhlasily Facebook a Twitter. Google podle téhož zdroje prý jméno svého případného reprezentanta při slyšení dosud neuvedl, ale očekává se, že tak učiní. Oficiální reprezentanti Výboru Senátu pro zpravodajské služby ale zatím odmítli potvrdit, jak se firmy ke vznesenému požadavku postavily.

Americký Senát je horní komorou dvoukomorového Kongresu. Jeho výbor pro zpravodajské služby byl pověřen vyšetřit všechny záležitosti týkající se ruského ovlivňování americké politiky. V letošním roce se mimo jiné zabýval kontakty syna amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruskou advokátkou, která mu měla nabízet kompromitující materiály na Trumpovu protikandidátku Hillary Clintonovou.

V souvislosti s činností sociálních sítí řeší výbor například otázku původu víc než tří tisícovek politických inzerátů, zveřejněných v době loňských amerických prezidentských voleb a placených pravděpodobně z ruských zdrojů.