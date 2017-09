Zatím neznámý střelec útočil na americké střední škole

Místní policie potvrdila zatím jednoho mrtvého a několik zraněných, které si vyžádala dnešní střelba na střední škole v americkém Spokane ve státě Washington. Agentura Reuters uvádí, že střelba zasáhla až šest lidí. Policie útočníka zadržela.

„Hrozba byla eliminována, útočníka jsme zadrželi,“ oznámil mluvčí místní policie Brian Schaeffer s tím, že střelba si vyžádala zatím jednu oběť a několik zraněných.

Ke střelbě došlo na Freeman High School během dnešního dopoledne. Jméno útočníka policie nezveřejnila.

Mluvčí místní nemocnice Nicole Stewart uvedla, že nemocnice přijala několik zraněných, odmítla ale uvést jejich počet. Podle některých svědků padly nejméně čtyři výstřely, někteří hovoří až o šesti mrtvých.

Policie v 10:30 hodin místního času nechala uzavřít všechny školy v okrese. O hodinu později ale nařízení zrušila.

Prayers for the 6 people shot at Freeman High School in Spokane, Washington! God bless the First Responders! pic.twitter.com/jjT6AXTdlg — Brunell Donald-Kyei, (@brunelldonald) 13. září 2017

At Freeman elementary currently. I am a junior, evacuated from the high school. At least 4 shots. pic.twitter.com/RnGbbbahbK — Christina✌?️ (@TheChristinaXX) 13. září 2017

Podrobnosti připravujeme.