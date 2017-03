Žebříček znečištění: Nejhorší je Saúdská Arábie

Výzkumníci z organizace Eco Experts zkoumali míru znečištění v jednotlivých zemích. Celosvětově jsou nejšpinavější Saúdská Arábie a Kuvajt. V Evropě vede překvapivě Lucembursko.

Odborníci shromáždili údaje z celkem 135 zemí, které posléze vyhodnotili podle pěti faktorů: spotřeby energie na jednoho obyvatele, emisí CO2 ze spalování paliv, úrovně znečištění ovzduší, úmrtím které lze připsat znečištění ovzduší, a výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Kromě úrovně znečištění ovzduší se tak studie zaměřila také na práci vykonanou v boji proti změně klimatu.

Saúdská Arábie není jen jedním z největších světových producentů ropy, ale také má světově nejnižší výrobu energie z obnovitelných zdrojů. A to navzdory tomu, že má ideální podmínky pro rozvoj solární energie. Podle expertů to ukazuje na nezájem o životní prostředí a zdraví obyvatelstva.

Oproti tomu Čína se rozhodla investovat 292 miliard liber do obnovitelných zdrojů energie do roku 2020. To znamená, že i když úroveň znečištění zůstává notoricky vysoký, země aktivně hledá cestu k zelenější budoucnosti, a proto se umístila na nižším žebříčku toxicity.

Nejjedovatější evropskou zemí bylo Lucembursko, které trpí silným znečištěním ze sousedních zemí Německa a Belgie. V závěsu se drží Bulharsko a Bosna-Hercegovina. K silně znečištěným zemím výzkumníci řadí také Českou republiku spolu se Slovenskem. Spojené království se umístilo na 81 místě zatímco USA se dařilo o něco hůře s číslem 66.

10 nejtoxičtějšíích zemí světa podle výzkumu:

Saudská arábie Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Turkmenistán Libye Kazachstán Trinidad a Tobago

Nejméně toxickými jsou podle zprávy většinou africké země, jako je Keňa, Mosambik, a Etiopie, kde nedostatek industrializace vedl k méně znečištěnému ovzduší. Tato studie však nebrala v úvahu znečištění vody, se kterým se africké země dlouhodobě potýkají.

