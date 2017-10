Zeman fakticky uznal anexi Krymu, radují se ruští politici. Ukrajina zuří

Prohlášení o ruské anexi Krymu, které je podle Zemana hotovou záležitostí, znamená její faktické uznání, reagovali ruští poslanci na schůzi Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PSRE) ve Štrasburku. Zeman také navrhl, aby Rusko Kyjevu vyplatilo kompenzace. S tím země v žádném případě nesouhlasí. Ukrajina se proti Zemanovým výrokům ostře ohradila.

"Podle mého názoru byla měla být dána Ukrajině nějaká kompenzace (za ztrátu Krymu) … ať už peníze, ropa nebo plyn," řekl v úterý Zeman Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku.

Předseda zahraničního výboru Státní dumy Leonid Slucký však řekl, že Rusko nic platit nebude. "Vítáme, že český prezident uznává současný status Krymu jako hotovou věc, ale myšlenka platit Ukrajině není na místě," řekl předseda Výboru pro mezinárodní záležitosti v ruské dumě serveru RT.

„Krym není předmětem jednání nebo transakcí. Znovusjednocení poloostrova s Ruskem proběhlo na základě projevené vůle lidu, nikoli cestou koupě a prodeje," prohlásil ruský politik.

Také šéf zahraničního výboru ruského parlamentu Zemanova slova ocenil. „Zeman je znám svými nezávislými stanovisky,“ řekl v televizi Rossija Konstantin Kosačov. "Poměrně často nahlas říká to, co si ostatní evropští politici jen myslí. Zemanovo prohlášení je zásadní a znamená, že situace kolem Krymu, ať se to někomu líbí nebo ne, je nezvratná. To uznává nejen Zeman, ale i ti, kdo Rusko odsuzují," uvedl Kosačov.

K Zemanově výrokům se vyslovil i Andrej Klimov, předseda komise horní komory pro ochranu státní svrchovanosti. I podle něj by Ukrajina měla uznat „objektivní realitu” a vrátit se ke spolupráci s Moskvou. Krym se podle Klimova připojil k Rusku v souladu se zásadami mezinárodního práva a z vůle obyvatel poloostrova vyjádřené v referendu.

Ukrajina se proti Zemanovým výrokům ostře ohradila. "Ukrajina se cítí rozhořčeně poté, co vyslechla prohlášení prezidenta Miloše Zemana na zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy,“ cituje ukrajinská televize Ukrinform prohlášení ukrajinského ministerstva zahraničí.

„Pokouší se navrhnout nejen uklidnění agresora, ale také legitimizaci připojení autonomního Krymu tím, že „prodá části našeho území.“

„Je to absolutně nepřijatelné pro moderní Evropu. Je těžké uvěřit tomu, že to slyšíme od prezidenta země, která tolik trpěla po podepsání Mnichovské dohody,“ stojí v prohlášení.

Podle ministerstva jsou také Zemanova slova v době, kdy rukou Rusů umírají tisíce Ukrajinců a další desítky tisíc jsou pronásledováni, očividným cynismem. "Ukrajina nikdy nebude obchodovat o svém území, hodnotách a svobodě," zdůraznilo.

V prohlášení ministerstvo zároveň ocenilo silnou podporu a solidaritu české vlády a českého lidu, které se projevují „konkrétními skutky a praktickou pomocí.“ Výrazným příkladem byla podle něj nedávná návštěva delegace Senátu České republiky na Donbasu.

Ruská diplomacie ani Kreml se zatím k prohlášení českého prezidenta nevyjádřily.