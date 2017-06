Zemana přijala britská královna Alžběta II., navštívil ji s manželkou a dcerou

V pravé poledne londýnského času začala audience prezidenta Miloše Zemana u královny Alžběty II. v Buckinghamském paláci. Zemanova jednodenní pracovní návštěva britské metropole bude pokračovat setkáním s válečnými veterány i s britským ministrem zahraničí Borisem Johnsonem.

Pro Brity citlivá doba příprav na odchod z EU, pro českého prezidenta období předvolební kampaně. Hlavním tématem audience za zavřenými dveřmi byly česko-britské dvoustranné vztahy, brexit a boj proti terorismu.

"Mluvili jsme především o osudu českých občanů v Británii po brexitu, je jich podle odhaů padesát až sto tisíc," oznámil Zeman po skončení schůzky.

Schůzka začala s dvacetiminutovým zpožděním kvůli královské návštěvě přeživších z bytového domu Grenfell Tower, který zachvátil mohutný požár. Český prezident musel dodržet specifická pravidla chování, například při příchodu musel vyčkat, až ho královna sama osloví. Doporučené je také decentní uklonění, u ženy pak pukrle.

Na schůzku Zeman dorazil se svou manželkou Ivanou a dcerou Kateřinou.

Později odpoledne Zeman vyznamená československé válečné veterány žijící v Británii a předá diplom o jmenování do generálské hodnosti dalšímu veteránovi Miroslavu Antonínu Liškutínovi. Návštěvu ukončí položením věnce u památníku Bitvy o Británii, v níž českoslovenští piloti i pozemní letecký personál sehráli významnou roli.

Zeman by chtěl Johnsona premiérem

Zeman by si přál, aby se britským premiérem stal ministr zahraničí Robert Johnson. „Královně jsem říkal, že můj hrdina Winston Churlill byl váš první premiér, teď máte desátého, tak nevím, jestli nejedu na setkání s vaším jedenáctým premiérem. Opět jsem se vměšoval do vnitřních záležitostí země. Johnsona to potěší, jestli i současnou premiérku Thereseu Mayovou, nevím," řekl Zeman na tiskové konferenci.

Českou hlavu státu čeká jednání ministrem zahraničí Johnsonem, ačkoliv diplomaté se původně snažili domluvit schůzku přímo s britskou ministerskou předsedkyní Theresou Mayovou. S Johnsonem by Zeman mohl mluvit o brexitu, evropské problematice, česko-britských bilaterálních vztazích, či o školství.

Návštěva je spíše symbolická

Podle zpravodaje Ivana Kytky je návštěva vzhledem k tomu, že oba státníci nemají výkonnou moc, spíše symbolická. "Zahraniční státníky královna přijímá jako lákadlo, či doplněk nadstandardních vztahů," uvedl Kytka pro Českou televizi.

"Návštěva se odehrává pro Brity ve velice citlivé době přípravy na odchod Británie z Evropské unie, takže myslím, že kromě jiného bude symbolizovat také to, že Británie si přes svůj odchod chce uchovat blízké, těsné a nadstandardní vztahy se svými evropskými partnery, mezi které patří i Česká republika," pokračuje Kytka.

Dary pana prezidenta a jeho paní pro J. V. královnu Alžbětu II. Brož s českými granáty a hedvábný šátek s motivem díla Václava Hollara. pic.twitter.com/wdie76H1U1

— Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 16. června 2017

Zeman se s Alžbětou II. setkal už potřetí, poprvé to bylo před dvaceti lety, během její návštěvy Prahy, podruhé při pracovním obědě v Normandii. Jejich dnešní setkání bylo podle jeho slov nejdelší.