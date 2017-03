Zeman kandidaturou potěšil Fica. Moc si ho vážím, řekl slovenský premiér

Robert Fico řekl, že pokud prezident Miloš Zeman touží uspět ve volbách, přeje mu to. Zdůraznil, že si nemůže dovolit komentovat, co udělají občané v České republice. Poznamenal ale, že má Zemana rád a váží si ho. Řekl to dnes novinářům v Bruselu.

dnes 21:01 SDÍLEJ:

Fotogalerie 7 fotografií Miloš Zeman na Pražském hradě ohlásil svou kandidaturu na prezidenta.Foto: Deník/Martin Divíšek

"V případě kterékoliv jiné země principiálně nekomentuji a nezasahuji do vnitropolitických záležitostí," řekl Fico s tím, že k oznámení kandidatury Zemana může říct jen osobní poznámku. "Pan prezident Zeman je mimořádně moudrý, inteligentní člověk, kterého si já osobně velmi vážím a vážím si, že naše vztahy jsou více než partnerské. Jsou jednoduše osobního charakteru: jsme přátelé," řekl Fico. Čtěte také: Za favorita se nepovažuji. Kampaň vést nebudu, prohlásil Zeman Dodal, že Zemanovi přeje hodně zdraví a pokud takovou ambici má, aby ve volbách uspěl. "Ale nic jiného nemůžu říci, jako jsem nekomentoval volby v USA, nemohu si dovolit komentovat, co udělají občané v ČR. Ale když to mám říct slovensky: Já mám Miloše rád," řekl Fico. Zeman dnes potvrdil, že se pokusí obhájit svůj mandát. Považoval by za zbabělé, kdyby opustil lidi, kteří ho podporují, a řekl, že funkci prezidenta vykonává rád. Za favorita voleb se ale nepovažuje, řekl na tiskové konferenci na Pražském hradě. Už ve čtvrtek oznámil kandidaturu ve Španělském sále při setkání se svými podporovateli. Nepřehlédněte: Komentář ze Slovenska: Zeman je xenofob obdivující východní diktaturu

Autor: ČTK