Zeman převzal v USA cenu za hájení zájmů Židů: Solidarita? Slovo nestačí

Oběd s bývalou manželkou americké hlavy státu Donalda Trumpa Ivanou Trumpovou, jednání se šéfem Valného shromáždění OSN Miroslavem Lajčákem, setkání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a převzetí ceny Bojovníků za svobodu (Warrior for Truth). Tak by se dal ve stručnosti shrnout dosavadní program prezidenta Miloše Zemana během návštěvy New Yorku.

Prezident Miloš Zeman převzal 18. září v New Yorku ocenění za dlouhodobou podporu Izraele a Židů od Americké židovské organizace Gershon Jacobson Jewish Continuity Foundation (GJCF).Foto: ČTK/ Roman Vondrouš

Dnes navíc vystoupí před Valným shromážděním OSN, kde by se měl s největší pravděpodobností vyjádřit k migraci. Večer středoevropského času pak Zemana čeká schůzka s prezidentem Jižní Koreje Mun Če-inem. Program debaty? Pravděpodobně napjatá situace na Korejském poloostrově či zimní olympijské hry, které v příštím roce uspořádá Pchjongčchang. ČTĚTE TAKÉ: Zeman podstoupil preventivní prohlídku na CT, nic nenašla Bojovník za svobodu Prezident Zeman byl oceněn od amerického židovského fondu Gershon Jacobson Jewish Continuity Foundation (GJCF) za to, že hájí zájmy Židů. Český prezident převzal cenu Bojovník za svobodu (Warrior for Truth) v noci na dnešek našeho času během galavečera v New Yorku, který uspořádal časopis The Algemeiner. Fond GJCF je pojmenovaný po zakladateli týdeníku psaného v jazyce jidiš The Algemeiner Gershornu Jacobsonovi a uděluje ceny osobnostem, které hájí zájmy Židů. Zeman i při dnešním projevu připomněl svá slova „Jsem Žid“, která pronesl i před dvěma lety, kdy byl poprvé zařazen na list mezi stovku vlivných osobností za svou dlouhodobou podporu Izraeli. Svým výrokem tehdy parafrázoval německou větu Ich bin ein Berliner, kterou u Berlínské zdi v roce 1963 pronesl tehdejší americký prezident John Kennedy. Pan prezident v New Yorku obdržel za podporu Izraele cenu Bojovník za pravdu. pic.twitter.com/rVsXOQ6Dbn — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 19. září 2017 V dnešním projevu, za který sklidil ohromný aplaus vestoje, uvedl, že „čelíme hrozbám současného světa a pouhé slovo solidarita nestačí“ a že se Židy a Izraelem „potřebujeme bezpodmínečnou“ solidaritu. „Potřebujeme konkrétní akci. Ne pouhá slova. Takovým činem byl mohlo být přemístění ambasád demokratických států z Tel Avivu do Jeruzaléma,“ prohlásil Zeman, který navrhoval takové přemístění české ambasady již před čtyřmi lety. Zároveň připomněl, že podobným impulsem byl i předvolební slib Donalda Trumpa. I ten plánoval přemístit americké zastupitelství právě do Jeruzaléma. ČTĚTE TAKÉ: Maria začala pustošit Karibik, dosáhla nejvyššího stupně. Probíhají evakuace Ve svém děkovném projevu také upozornil, že je třeba se zamyslet nad hrozbami, která představují riziko i pro židovský stát Izrael. Podle Zemana je takovou hrozbou například islámský terorismus. „Právě o něm budu mluvit na Valném shromáždění OSN. A jelikož nejsem zdvořilý, nebudu mluvit o mezinárodním terorismu, ale o islámském terorismu,“ dodal v neorenesanční budově hotelu Cipriani na Manhattanu. Kromě Zemana se letos dostalo poctě umělci Yaacovi Agamovi a manželské dvojici podnikatelů a filantropů Davidu a Moně Sterlingovým. Před dvěma lety získal stejnou cenu americký prezident Donald Trump. Oběd s Trumpovou Svou pracovní návštěvu New Yorku započal Zeman obědem s jeho někdejší manželkou a českou rodačkou Ivanou Trupovou, kterou by rád viděl jako americkou velvyslankyni v Česku. Ta ho však letos zklamala, když kvůli časové náročnosti odmítla. ČTĚTE TAKÉ: Irácká vláda brojí proti kurdskému referendu, nechce „druhý Izrael“ S Trumpovou Zeman při obědě debatoval o problémech migrace a aktuální situaci v USA po zvolení jejího bývalého manžela prezidentem, uvedl na Twitteru mluvčí Jiří Ovčáček. „Pan prezident informoval paní Ivanu Trumpovou o tématech, o kterých bude hovořit ve svém projevu na Valném shromáždění OSN.“ Podpora Šlechtové do orgánu OSN Při setkání s šéfem Valného shromáždění OSN Miroslavem Lajčákem podpořil kandidaturu české ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové do Programu OSN pro lidská práva (UN-HABITAT). Podle mluvčího Ovčáčka Zeman hovořil s Lajčákem také o reformě OSN či novém Protiteroristickém úřadě OSN, s jehož předsedou Vladimirem Voronkovem se setkal poté. „Diskutovali o možnstech zefektivnění boje s mezinárodním terorismem,“ dodal Ovčáček s tím, že pan prezident nový úřad podpořil. Pan prezident se v New Yorku setkal s Miroslavem Lajčákem, předsedou Valného shromáždění OSN. pic.twitter.com/FuvT8bwTc2 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 18. září 2017 Neplánované setkání s Lavrovem I když tuto schůzku v plánu český prezident neměl, podiskutoval i s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Pan prezident se v sídle OSN v New Yorku neplánovaně setkal s ministrem zahraničí Ruské federace Sergejem Lavrovem. pic.twitter.com/aZhOD8ba2D — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 18. září 2017 Nabitá program Zeman zakončí již zmiňovaným projevem na všeobecné rozpravě Valného shromáždění OSN, kde by měl podle stránek OSN vystoupit jako devátý řečník. Ve svém projevu by se měl zaměřit na migraci a terorismus. Poté se setká s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem, se kterým by mohl hovořit o vyostřené situaci na korejském poloostrově, hospodářství i blížících se zimních olympijských hrách Pchjongčchangu. Miloš Zeman: Jsem Žid

