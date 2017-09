Zemětřesení v Mexiku má nejméně 226 obětí, pohřbilo i 20 dětí ve škole

V hlavním městě Mexico City zatím zůstávají bez elektrického proudu a možnosti telefonovat dva miliony lidí. Úřady varují, aby obyvatelé na ulicích nekouřili, jelikož jsou poškozeny plynovody a hrozí riziko požárů. V zemi přestaly fungovat továrny, školy i úřady. Informoval o tom server BBC.

Země se přitom ještě ani nestačila nevzpamatovat ze zemětřesení o síle 8,1 stupně, které si minulý měsíc vyžádalo 90 obětí.

„Pod troskami mohou být stále lidé. Zůstaňte v kontaktu, sledujte, co se děje. Budeme vás informovat,“ oznámil po úterní katastrofě prezident Enrique Peña Nieto .

Ministerstvo vnitra zatím potvrdilo 226 mrtvých napříč celou zemí, z toho 55 lidí zemřelo ve státě Morelos jižně od hlavního města a 32 obětí je hlášeno ze státu Puebla. Počet 49 mrtvých je hlášen v hlavním městě, 10 ve státě Mexico a 3 ve státě Guerrero.

Podle starosty Mexico City Miguela Angel Mancera je ve městě postiženo více než 44 lokalit. Šestipodlažních bodovy, továrna i supermarket se zřítily jako domečky z karet. Záchranné služby spolupracují s armádou a s týmy dobrovolníků. Tisíce lidí zůstaly bez domova.

Během vyučování se také zhroutila školní budova. Podle prezidenta Nieta zemřelo více než 20 dětí a dva dospělí. Více než 30 dětí a osm dospělých se pohřešuje.

„Je tam moje žena. Nemohu s ní komunikovat, neodpovídá. Teď nám navíc řekli, že kvůli únikům plynu nemůžeme telefonovat,“ říká Juan Jesus Garcia s krumpáčem v ruce a slzami v očích.

Epicentrum se nacházelo ve městě Atencingo ve státě Puebla, přibližně 120 kilometrů od hlavního města Mexico City s hloubkou 51 kilometrů. Živel udeřil ve 13:14 hodin místního času. Záchranné akce probíhaly od odpoledne přes celou noc. Mnozí lidé vůbec nespali.

Živel přišel v době, kdy země „slaví“ výročí 32 let od ničivého zemětřesení, při kterém zahynulo téměř deset tisíc lidí.

Soucit a podporu vyjadřují Mexiku i někteří světoví politici.

"Bůh žehnej lidem v (městě) Mexiku. Jsme s vámi a budeme tu pro vás", napsal na Twitter americký prezident Donald Trump, který není mezi Mexičany příliš oblíben kvůli svým urážlivým výrokům. Proslul především kontroverzemi ohledně stavby zdi na americko-mexické hranici.

God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you.