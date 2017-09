Zemětřesení v Mexiku: záchranářům se daří vyprošťovat lidi ze zřícených budov

Při dalších záchranných pracích, jež probíhají současně v různých částech mexické metropole, se podařilo vyprostit ze zřícených budov nejméně tři lidi, čímž se celkový počet zachráněných zvýšil na víc než 50.

Uvedl to mexický prezident Enrique Pena Nieto ve svém projevu k národu. "Prioritou zůstává zachraňování životů," dodal.

Počet obětí zemětřesení dosáhl 245 lidí, z nichž nejméně 100 zahynulo v Mexico City. Jeden z nejtragičtějších příběhů se odehrál ve středním Mexiku, kde se zhroutil kostel právě ve chvíli, kdy v něm mexická rodina křtila své dítě. Zahynulo jedenáct jejích členů včetně křtěného dítěte.

Devastace ale vyvolala v Mexičanech i ve světě také obrovskou vlnu solidarity a sounáležitosti. Tisíce dobrovolníků posílají do zasažených oblastí jídlo a vodu, dávají krev a nabízejí se jako pomocníci záchranným službám. Malé obchody v Mexico City, které nepostihla zkáza, zůstaly nepřetržitě otevřeny a nabízely bezplatně jídlo.

Celé Mexiko žije po ničivém zemětřesení dramatem spojeným se snahou zachránit děti ze zhroucené Rébsamenovy školy. Naděje svitla poté, co se zachránařům podařilo navázat kontakt s dvanáctiletou zavalenou holčičkou, která je zatím označována jako Frida Sofie, není ale úplně jisté, že je to její pravé jméno. Škola se zřítila v úterý odpoledne, dívka tak je uvězněna pod troskami už víc než třicet hodin. Uvádí to server Bangor Daily News.

Vyprošťování neustále komplikuje déšť, všechny záchranářské práce postupují pomalu za pomoci termokamer a jiných technologií, s jejichž pomocí záchranáři zjišťují, kde v troskách se mohu nacházet živí lidé. Dramatický okamžik nastal, když televizní reportérka Danielle Dithurbideová oznámila s odvoláním na velitele záchranného týmu, že zavalená dívka dokázala říct záchranářům, že s ní bylo pět dalších žáků, kteří by měli být poblíž. Zatím ale není jisté, zda jsou naživu.