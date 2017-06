Zemřel jeden z vrahů novinářky Anny Politkovské, Čečenec Gajtukajev

Ve středu by mělo být definitivně jasno, zda sociální demokracii a její kampaň do letošních sněmovních voleb i nadále povede premiér Bohuslav Sobotka. Spekulace o tom, že by se mohl Sobotka vzdát funkce předsedy ČSSD a volebního lídra, zesílily v posledních dnech po sérii několika předvolebních průzkumů, z nichž poslední přisoudil nejsilnější vládní straně jen desetiprocentní zisk hlasů. Dohady, že by se mohl vedení strany ujmout například statutární místopředseda Milan Chovanec, Sobotka dosud nevyvrátil, situaci odmítá komentovat.