Zemřel zakladatel Playboye Hugh Hefner, bylo mu 91 let

Jeho syn Cooper, jenž nyní působí v Playboi jako kreativní šéf, uvedl, že otec prožil výjimečný a ohromující život.

Playboy je považován za etalon pánských časopisů. Nyní se opět navrací k snímkům obnažených žen, které v roce 2015 ze svého obsahu vyřadil. Časopis je jinak na trhu od roku 1953.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4