Žena naházela mince do motoru letadla. Zpozdila tím start o několik hodin

Seniorka na letišti v čínské Šanghaji vhodila do motoru letadla hrst mincí. Zpoždění letu společnosti China Southern Airlines do města Kuang-čou tak přesáhlo čtyři hodiny.

China Southern Airlines Foto: Wikimedia Commons/CC BY 2.0/lasta29

Airbus A320 na lince z šanghajského letiště Pudong do města Kuang-čou měl původně odletět ve 12:40 tamního času, jenže let musel být odložen kvůli důkladné kontrole motoru. Osmdesátiletá žena totiž vrhla do motoru mince, když se chystala k nástupu do letadla.

Podle policie, kterou cituje místní server shanghaidaily.com, neměla dotyčná žádný trestní záznam nebo duševní onemocnění. Její soused policii řekl, že je buddhistka. Cestující, kteří již nastoupili, museli opět vystoupit a mechanici museli zkontrolovat, zda v motoru nejsou mince.

Mechanici dokončili inspekci motoru po pěti hodinách, přičemž našli jednu minci o celkové hodnotě 1,7 juanů. Poté potvrdili, že letadlo může bezpečně vzlétnout. Někteří svědci popsali, že žena hodila mince do motoru kvůli tomu, aby "měla bezpečný let". Incident je stále předmětem šetření.