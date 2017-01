Ženy si nakupují spodní prádlo kvůli sobě

Řím - Je to sice podivné, ale ženy už názor mužů nezajímá. Pokud jde o spodní prádlo, ženy ve skutečnosti dávají přednost osobnímu vkusu a pohodlí. Přesto o Vánocích mnohé dostaly od manžela nebo partnera svůdné spodní prádélko. Nejdůležitější je líbit se sama sobě, v tom je ta největší radost, ukazují průzkumy.

"Intimní ošacení, zejména je-li sexy, není snadné obléknout si a nosit bez rozpaků," říká Marshal Cohen z americké společnosti pro výzkum trhu NPD Group. Firma zkoumala, jak si Američanky vybírají spodní prádlo. Sedm žen z deseti si je kupuje pouze podle vlastního vkusu. Stejně jako u prêt-à-porter dnešní žena kupuje pouze to, co se jí samé líbí a v čem se cítí pohodlně.

Pryč jsou časy, kdy se manžel nebo přítel plnohodnotně účastnil ženských nákupů. Dnes je žena při nakupování zcela samostatná a nevyžaduje od nikoho rady, tím méně pak od mužů. Něžnému pohlaví - můžeme-li tak ženy ještě dnes nazývat - však podaly pomocnou ruku sociální sítě. Například na instagramu se objevují fotografie žen, které nemají strach ukazovat se ve spodním prádle a být hodnoceny od neznámých lidí.

Muži ale stále zbožňují, když mohou manželce či partnerce dát spodní prádélko darem. Ukazuje se to zejména o Vánocích, kdy tržby u spodního prádla prudce rostou. "Daruji ti to a přeji si, abys to nosila," takové je poselství mužů, poznamenává italský deník Corriere della Sera.

Muži však musejí počítat s novým ženským duchem. A jestliže chtějí dál obdarovávat ženy sexy podprsenkami, kalhotkami a nočními košilkami, musejí doufat, že se to bude jejich milované líbit. Ať už jde o jemný materiál či samozřejmě o velkost a tvar. Bystrému ženskému oku nic neujde.

