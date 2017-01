Život u rušných silnic má vliv na vznik demence, tvrdí kanadští vědci

Žijete u rušných silnic? Pak byste měli zbystřit. Podle kanadských vědců máte mnohem větší šanci, aby se u vás objevila a rozvinula demence. Na vině by měl být vliv hluku a emisí - hlavně potom například oxidy dusíku.

Lidé žijící v blízkosti rušných dopravních tepen mají větší pravděpodobnost, že je postihne demence. Vyplývá to ze studie kanadských vědců, kteří zkoumali zdraví lidí žijících na hlučných místech se silně znečištěným vzduchem. Podle BBC ale ani tato studie nevnáší jasno do otázky bezprostředních příčin tohoto mozkového onemocnění, jímž na světě trpí na 50 milionů lidí.



Do výzkumu, který trval 11 let, bylo zahrnuto na dva miliony lidí žijících v kanadské provincii Ontario. Během této doby se objevilo 243 611 nových případů demence, které byly častější u lidí žijících poblíž rušných silnic. Mezi těmi, kteří bydleli do 50 metrů od nich, byl o sedm procent vyšší podíl nemocných, než mezi lidmi žijícími 300 metrů daleko. Lidé bydlící od 50 do 100 metrů pak o čtyři procenta a ti od 100 do 200 metrů od silnic o dvě procenta vyšší nemocnost než zmíněná "třistametrová" skupina.



Vědci se domnívají, že za tím může být negativní vliv hluku a emisí z dopravy, zvláště oxidy dusíku či nanočástice uvolňované při spalování fosilních paliv.



"Zvýšený populační růst a urbanizace přivedly mnoho lidí blízko k místům s rušnou dopravou a kvůli tomu, že je čím dál více lidí vystaveno dopravě a zvyšuje se počet případů demence, může i drobný vliv života blízko rušné dopravy představovat velké břemeno pro zdraví veřejnosti," uvedl jeden z autorů studie Hong Chen z ontarijského zdravotního úřadu. Dodal, že pro upřesnění souvislostí mezi dopravou a demencí budou nutné další výzkumy, které by zvláště upřesnily její možný vztah k hluku či emisím ze silničního provozu.



Další vědci upozorňují, že ačkoli jde o zajímavé závěry, přímé vnější příčiny demence neodhalují. Nejlepší prevencí, jak předcházet vzniku demence podle nich zůstávají zásady podporující zdraví celého těla, to je nekouřit, zdravě jíst a cvičit.



