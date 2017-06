Ke břehům Mallorky připlul žralok. Lidé se s křikem vrhali ke břehu

Paniku na španělském ostrově Mallorca způsobil žralok, který plul velmi blízko u pláží v Cala Mayor a Can Pastilla nacházejících se poblíž hlavního města. Lidé se s křikem vrhali ke břehu a pobřežní hlídka následně celou oblast uzavřela. Místní odborníci se okamžitě vydali zvíře hledat, poté ho usmrtili.

Nepříjemné překvapení zažili lidé na plážích v Illetes, Cala Mayor či Can Pastilla, které ve vodě jen několik málo metrů do břehu překvapil žralok. Jakmile zvíře spatřili, vypukla na pláži panika. Lidé křičeli a snažili se co nejrychleji dostat na břeh.

Záchranáři následně vyvěsili červenou vlajku a uzavřeli pláž. Žralok v klidu odplul pryč, ale odborníci z místního mořského světa se ho pak na motorových člunech vydali hledat.

Zjistili, že žralok měl tržnou ránu na hlavě, zřejmě způsobenou harpunou, působil dezorientovaně a nejspíše by uhynul. Rozhodli se ho tedy utratit. Podle deníku El Mundo mu bylo nejprve podáno sedativum, aby zmírnili jeho stres a posléze vykonali eutanázii.

Modří žraloci, kteří mohou měřit až 3,8 metru a obvykle se živí rybami a chobotnicemi, byli z útoků na lidi obviněni jen ve velmi výjimečných případech. Naposledy se tak stalo loni v červenci, kdy žralok napadl muže plavajícího moři v jihovýchodním Španělsku.