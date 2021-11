Huawei MateBook 14s je další z rodiny ultrabooků vycházející v roce 2021 vedle verzí 14, D14, D15 a X Pro. Cílem projektu Huawei MateBook Family 2021 pak bylo vzájemně propojit různé produkty od Huawei a tím vytvořit interaktivní a zároveň plně kompatibilní prostředí.

Konstrukce a design

Notebook je menších rozměrů a díky tomu skvěle mobilní. Na šířku má 31 cm, hloubku 23 cm a vysoký je 1,6 cm. Jeho váha je přibližně 1,43 kg, což je opravdu velice málo. Dokonce i když k tomu připočteme váhu kabelu a adaptéru, tak se dostaneme na pouhých 1,6 kg. I přes svoji nízkou váhu na druhou stranu vůbec nepůsobí laciným dojmem. Prodávat se bude ve dvou barevných zpracováních, a to ve Spruce Green a Space Grey. Vnější kovové zpracování je solidní a elegantní. Zároveň při užívání působí příjemně hladkým a chladivým dojmem. Plast se pak objevuje pouze v okolí displeje a na klávesnici. Ta je podsvícena a obsahuje tzv. soft-landing design, takže se na ní příjemně píše i po dlouhé době a zároveň je poměrně tichá. Na tlačítku napájení je snímač otisku prstu, přes který se budete moci do zařízení dostat pouze vy a nikdo jiný.

Obrazovka a displej

Největší předností MateBooku 14s je rozhodně jeho displej. Úhlopříčka displeje dělá 14,2 palců a okraj obrazovky je pouhých 5mm, poměr stran je tak 3:2. Základní rozlišení je 2520x1680 a zobrazuje až 1,07 miliardy barev. Jas obrazovky je 400 nitů, podobně jako mají mnohé smartphony a i za přímého světla se na ní dá bezproblémově pracovat. Díky senzorům v horní části si notebook může upravovat jas podle okolního záření.

I přes svoji zářivost obsahuje filtr modrého světla a i při dlouhodobém používání tolik nenamáhá oči. A to také proto, že obnovovací frekvence obrazovky je 90 Hz, což poskytuje plynulé a hladké zobrazení. Obrazovka se dá ale také přepnout na 60 Hz, pokud byste chtěli šetřit baterii. Celá obrazovka je dotyková s 10 bodovou technologií, takže je velice citlivá a přesná. Při zapínání pak obrazovku odklopíte příjemně jednou rukou. Bohužel má ale sklon pouze okolo 170 stupňů a nejde ji tak celou přehnout a postavit notebook do trojnožky.

Kamera, audio, porty a baterie

Integrovaná webkamera se na rozdíl od několika svých předchůdců nachází v horní části obrazovky, nikoliv ve vyklápěcím modulu klávesnice. Je schopná rozpoznávat obličeje a může tak být využívána pro bezpečností přihlašování do počítače. Rozlišení má tedy pouze 720p HD a bohužel není zrovna z nejkvalitnějších. Na druhou stranu má MateBook 14s nadprůměrný zvukový hardware. Obsahuje čtyři reproduktory podporované novinkou Huawei Sound, díky kterému má slušný prostorový zvuk.

Má také čtyři mikrofony schopné snímat hlas kdekoliv ve vzdálenosti až několik metrů. Notebook má dohromady tři USB porty. Prvním z nich je klasický USB-A například na zapojení myši a pak dva USB-C porty. Jedna z vyráběných verzí pak má namísto jednoho USB-C port Thunderbolt 4 pro rychlejší napájení. Dále pak obsahuje jedno HDMI a 3,5 mm konektor na sluchátka s mikrofonem. Lithiová baterie má jmenovitou kapacitu 60 Wh a při běžném užívání vydržela nabitá něco okolo 10 hodin, což je velice příjemné a při šetrném zacházení by vydržela ještě déle.

Konfigurace a výkon

MateBook 14s v sobě obsahuje procesor 11. generace Intel Core a prodávat se budou jeho dvě verze s Intel Core i7-11370H a Intel Core i5-11370H. U interního úložiště pak bude možnost zvolit mezi verzí s 512MB nebo 1TB, obě s SSD diskem. RAM pak bude 8GB nebo 16GB. Všechny zpracování mají integrovanou grafickou kartu Intel Iris Xe.

V redakci jsme testovali verzi se čtyřjádrovým procesorem Intel Core i5-11370H o frekvenci 3.1 GHz, interním úložištěm 512MB a RAM 16GB. Za běžného provozu MateBook 14s fungoval naprosto bezproblémově. Díky SSD disku se od zapnutí na hlavní plochu dostanete do 10 sekund a bez zbytečných průtahů můžete ihned využívat jakékoliv nainstalované programy.

MateBooky Huawei fungují na operačním systému Windows 10, ale MateBook 14s je primárně postavený na využívání nejnovější operačního systému Windows 11. Přes senzor, který se nachází na touchpadu, můžete připojit libovolné mobilní zařízení od značky Huawei a sdílet mezi zařízeními obsah a data přes aplikaci Huawei Share.

Problém nastává při větší zátěži, například hraní her. Přestože na námi testované verzi šla bezproblémově spustit většina masově užívaných online her jako je Counter Strike: Global Offensive, Dota 2, League of Legends atd., na náročnější hry počítač úplně stavěný není. Během hraní také dochází k zapnutí chlazení, které je vzhledem k celkové tichosti zařízení poměrně hlasité. Pokud byste i přesto MateBook 14s, který je dělaný převážně na kancelářskou práci, chtěli vytěžovat hraním her, doporučil bych nejvýkonnější sérii s 16GB RAM a procesorem Intel Core i7.

Během testování jsem ovšem skutečně objevil perfektní využití pro MateBook 14s. Při zátěžovém testu jsem nainstaloval na notebook také Ableton 11, který je považován za jeden z nejnáročnějších audio DAW programů vůbec a fungoval doslova bezvadně. Připojení MIDI ovládače pak proběhlo takřka automaticky. Díky malému zpracování počítače se mi MIDI ovladač vešel s notebookem na stůl, i do batohu, ve kterém jsem oboje přenášel. Velice citlivá dotyková obrazovka mi pak v Abletonu pomáhala manipulovat se spoustou funkcí, které by přes MIDI bylo jinak velice ošemetné. MateBook 14s se tak stal součástí celé produkce,

nikoliv pouhou obrazovkou zobrazující procesy zpracovávané skrz externí hardware a celý proces byl mnohem příjemnější, než na klasických větších noteboocích bez dotykové obrazovky.

Ano, či ne?

Huawei MateBook 14s je malým, lehkým, elegantním a zároveň výkonným počítačem. Je tedy ideální volbou pro lidi, kteří u počítače stráví v pracovním tempu denně několik hodin a naprosto fenomenální obrazovka, která nijak zbytečně nezatěžuje zrak, je pro to úplně dělaná. Veškeré výše zmíněné nedostatky jsou pak vlastně marginální vzhledem k plusům, kterými MateBook 14s disponuje. Jelikož notebook nebyl jako herní počítač vůbec koncipován, nelze mu v tomto směru nedostatek příliš vyčítat. Obzvlášť bych pak doporučil MateBook 14s hlavně freelancerům, kteří svoji práci často vykonávají na různých místech.

Dokážu si představit, že si s tímto zařízením sednete na zahrádku kavárny, do parku nebo někam na gauč a budete moci bezproblémově pracovat nebo studovat. Obzvlášť bych pak notebook doporučil hudebním producentům, kteří mobilitu v kombinaci s dotykovým displejem jistě ocení, vzhledem k tomu, že pro svoji práci s sebou často nosí další přidanou váhu v podobě hudebního nástroje nebo různých ovladačů. Za naši redakci říkám Huawei MateBook 14s naprosto upřímné ano.

Autor: Jan Bartošík

Nový Huawei MateBook 14s přichází se slevou i s dárky

V pondělí 22. 11. 2021 přichází do prodeje nový MateBook 14s a s ním i sleva a dárky.

Při jeho koupi do 12. 12. 2021 získáte u modelu s 16 GB RAM slevu 4000 Kč, u modelu s 8 GB RAM 3000 Kč.

Pro oba modely pak platí, že k nákupu dostanete zdarma smartwatch Huawei Watch GT2 Pro v hodnotě 7299 Kč a sluchátka Huawei FreeBuds 3i v hodnotě 2599 Kč.

Celkově tak ušetříte 13 898, respektive 12 398 Kč.

Notebook se pyšní ultra tenkým kovovým tělem a nabízí dokonalý 2,5K FullView displej.

Pro majitele zařízení Huawei nabízí systém propojení ekosystému Huawei Share.